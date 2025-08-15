Detenido por amenazar con un cúter a su novia en un chiringuito de la Patacona

Un joven de 32 años ha sido detenido en Alboraia como presunto autor de un delito de violencia de género por amenazar a su pareja con un cúter mientras se encontraban tomando unas copas en un chiringuito de una playa de la localidad de l'Horta Nord cuando el establecimiento estaba abierto al público y abarrotado de gente. Tras recibir un aviso alertando de la situación, agentes de la Policía Local de Alboraia lograron detener al acusado, que había intentado escapar huyendo a pie por el paseo marítimo.

Según han confirmado a este diario fuentes policiales, los hechos tuvieron lugar a última hora de este jueves, sobre las 23.00 horas, cuando el agresor se encontraba acompañado de varios chicos y chicas, entre ellas su pareja, en un chiringuito de la playa de la Patacona, en Alboraia. Al parecer, en un momento de la noche, minutos antes de la hora del cierre del local, el ahora detenido, que presentaba síntomas de ebriedad, comenzó a discutir con su pareja por motivos que no han trascendido.

Se enfrentó a los policías

Los momentos más tensos se produjeron cuando el agresor sacó un cúter que llevaba en la mochila y amenazó a su pareja con el arma. Clientes que se encontraban en el chiringuito alertaron a la Policía Local de Alboraia y agentes de la unidad de playas se personaron de inmediato. En concreto, fueron efectivos del servicio de refuerzo nocturno (que opera de refuerzo en las playas de la localidad de l'Horta Nord los fines de semana, festivos y vísperas de festivo, como en este caso), los que acudieron al aviso.

Imagen de archivo de un chiringuito en la playa de la Patacona. / Eduardo Ripoll

A su llegada, los agentes se percataron de que el joven se había dado a la fuga. Varios clientes señalaron la ruta que había emprendido para escapar y los policías salieron rápidamente a darle caza en moto. Finalmente, el presunto agresor fue interceptado en el paseo marítimo. Mientras procedían a su arresto, el ahora detenido se enfrentó a los agentes, a los que llegó a amenazar con el arma blanca con la que había amenazado minutos antes a su pareja, haciendo el amago de sacarla de la espalda.

A la espera de pasar a disposición judicial

Sin embargo, gracias a la rápida actuación de los policías, pudieron reducirlo a tiempo, procediendo a su detención. Tras la lectura de sus derechos ciudadanos, el agresor, un hombre de 32 años, fue trasladado a la comandancia de la Guardia Civil de Tavernes Blanques para prestarle declaración como presunto autor de un delito de violencia de género.

Ahora será la autoridad judicial de la Unidad de Violencia contra la Mujer la que, en funciones de guardia, acuerde si el agresor queda en libertad o no, así como si le impone medidas cautelares, una vez se le tome declaración en el juzgado de guardia.