Condenado a siete años de cárcel por intentar matar a tiros a un hombre en el Cabanyal

Adrián S.F., el hombre que intentó asesinar a tiros a un hombre de 41 años al que disparó en dos ocasiones con una escopeta de perdigones cuando se encontraba en una casa de la calle Progreso, en el barrio valenciano del Cabanyal, ha sido condenado a siete años de prisión como autor de un delito de asesinato en grado de tentativa. Además, el Tribunal de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a otros tres años a Enrique C.R. como cómplice en el intento frustrado de homicidio, al ver acreditado que ayudó a preparar la encerrona para que el autor de los disparos pudiera encontrarse con su víctima, aunque desconocía que pretendía terminar con su vida.

Como consecuencia de los disparos que recibió J.A.C., el hombre sufrió múltiples lesiones en tórax y abdomen que le afectaron principalmente al pulmón y al riñón derecho. Heridas por las que precisó 131 días para sanar y por las que continúa arrastrando secuelas a día de hoy. Es por ello que la sentencia incluye el pago de 30.780 euros de indemnización que ambos condenados deberán abonarle en concepto de responsabilidad civil. Además, no podrán aproximarse a menos de 200 metros de la víctima durante los próximos ocho y cuatro años respectivamente.

"Entró y empezó a disparar a bocajarro"

Tal y como avanzó en su día Levante-EMV, los hechos que ahora han sido condenados ocurrieron en la madrugada del 18 de octubre de 2023, sobre las 02.35 horas, cuando el principal condenado acudió a la vivienda de la calle Progreso del Cabanyal acompañado de otra persona, que le esperó fuera. Al llegar, aporreó la puerta de la casa y entró hasta el comedor armado con una escopeta recortada de perdigones.

Sin mediar palabra, y con la intención de acabar con su vida, el asaltante se dirigió hacia su víctima, con quien había tenido varias disputas en días y semanas anteriores, y le descerrajó un primer tiro mientras este se encontraba sentado e indefenso tomando cervezas con otras dos mujeres, quienes no declararon en el juicio al estar en paradero desconocido. Al tratar de incorporarse para protegerse, la víctima recibió un segundo impacto en el pecho.

Un hombre se atrinchera en una casa del Cabanyal tras diparar a otro con una escopeta de perdigones / Miguel Angel Montesinos

Tras recibir el aviso de los disparos, varias patrullas de la Policía Nacional y de la Policía Local de València acudieron al lugar. En la calle localizaron al herido sangrando con lesiones por arma de fuego en el pecho. En la vivienda se sospechaba que podía encontrarse atrincherado el presunto autor, de ahí que se estableciera un perímetro de seguridad y se movilizaran a las unidades del Grupo de Operativos Especiales (GOES) de la Policía Nacional.

Durante su comparecencia ante el Tribunal, el acusado confesó los hechos por los que se le estaba juzgando alegando que la víctima "me estaba acosando" e inculpó al otro coacusado, quien según afirmó, era conocedor de las intenciones con las que acudía a la vivienda. Una acusación que negó el otro implicado en el homicidio frustrado, que esgrimió que desconocía el propósito de su amigo. "Llegó, abrí la puerta sin mirar la mirilla, entró y empezó a disparar a bocajarro", declaró ante la Sala tras acusar al principal condenado de querer incriminarle porque acudió voluntariamente a la policía a denunciar los hechos.

Preparado para pillarle desprevenido

Pese a no tener la "certeza absoluta" de que el coacusado fuera conocedor de las exactas intenciones del autor de los disparos, la Justicia ve acreditada la existencia de un acuerdo entre autor y cómplice, ya que este último ayudó a preparar la encerrona y "mostró una actitud colaborativa, ayudando a este a alcanzar su objetivo".

Según los hechos probados, el autor material de los disparos llegó a la casa en la que sabía que estaba la víctima porque así se lo hizo saber su cómplice. Al entrar avanzó por el pasillo con el arma y, tras avistar a su víctima, comenzó a disparar a bocajarro, errando el primer disparo pero acertando con el segundo, que impactó en el vientre de J.A., a quien también le golpeó en la cara con la culata de la escopeta.

Seguidamente, huyó de la vivienda, igual que hicieron las otras tres personas que estaban presentes dejando al hombre gravemente herido tirado en la acera. Del mismo modo, la sentencia resalta el carácter sorpresivo de la agresión, "lo que suprime la posibilidad de defensa de la víctima", a la que no dejó capacidad de reaccionar. De ahí que vea la existencia de un delito de asesinato en grado de tentativa con la circunstancia agravante de alevosía, ya que la encerrona fue preparada para pillar desprevenida a la víctima.