Abatido a tiros un hombre tras intentar agredir con un cuchillo a dos policías

Agentes de la Policía Nacional han abatido a tiros a un hombre de 46 años que estaba generando graves disturbios en un edificio de València, amenazando a uno de sus vecinos con un cuchillo de grandes dimensiones. Según indican fuentes policiales consultadas por este diario, a la llegada de los agentes, el agresor se habría abalanzado sobre ellos con la intención de atacarlos de manera súbita, por lo que los agentes se han visto en la necesidad de hacer uso del arma reglamentaria.

Los hechos se han producido a primera hora de la tarde de este lunes, sobre las 16.00 horas, en la calle Godofredo Ros. Agentes del distrito de Ruzafa han recibido el aviso de que un hombre estaba amenazando a un vecino, aporreando la puerta y tratando de acceder a la vivienda.

Amenazaba a los agentes

Hasta el lugar se han desplazado dos agentes, quienes a su llegada han sido atacados por el ahora fallecido. Al ver que iba armado con un cuchillo de grandes dimensiones, los agentes han tenido que hacer uso de su arma reglamentaria para reducir al agresor.

Como consecuencia de los disparos, el Centro de Información y Coordinación de Urgencias han movilizado una ambulancia del SAMU para asistir al herido. A su llegada, el equipo médico ha continuado con las maniobras de RCP avanzadas y otras técnicas de estabilización que habían comenzado a practicar los policías. Sin embargo, el hombre no ha respondido a estas maniobras y los médicos finalmente han confirmado su fallecimiento.