Detenido en València el miembro de una red que prostituía a mujeres y extorsionaba a sus clientes

Obligaban a prostituirse a mujeres de origen sudamericano en un piso de Alicante y, posteriormente, extorsionaban a algunos de sus clientes bajo amenazas de violencia física y chantajes económicos, requiriéndoles el pago de hasta 3.000 euros a cambio de no desvelar a su entorno más cercano el más oscuro de sus secretos. Por estos hechos, agentes de la Policía Nacional han detenido a nueve personas de una organización criminal, una de ellas en València, entre las que se encuentran los tres cabecillas de esta red, que además se dedicaba al tráfico de drogas.

La bautizada como 'Operación Gorrión' se puso en marcha a mediados de 2024, después de que el Servicio de Atención a la Víctima de la Trata de la Policía Nacional recibiera varias alertas anónimas sobre la existencia de un piso prostíbulo en Alicante. Según detalla el cuerpo de seguridad nacional en un comunicado, en dichas denuncias se advertía de las sospechas de que en la citada vivienda se estuviera obligando a varias mujeres a ejercer la prostitución. Además, señalaban que dicho inmueble funcionaba también como punto de venta de sustancias estupefacientes.

Pagos de hasta 3.000 euros

Durante las pesquisas, los agentes descubrieron que el entramado criminal se dedicaba de manera paralela a la extorsión de aquellos individuos que accedían a los anuncios de los servicios sexuales ofrecidos por las mujeres y que eran publicados en plataformas digitales. La organización, bajo la amenaza de desvelar a su entorno más cercano la condición de puteros, exigía pagos que oscilaban entre los 300 y los 3.000 euros. Las amenazas incluían agresiones físicas o incluso la muerte de ellos o sus familiares en caso de negarse al pago.

Los extorsionadores utilizaban líneas telefónicas contratadas con documentación obtenida de forma fraudulenta ,mediante robos o extravíos, lo que dificultaba gravemente la labor policial. Estas líneas eran dadas de baja inmediatamente después de su uso delictivo.

Archivo - Coche de la Policía Nacional / POLICÍA NACIONAL - Archivo

La operación ha culminado con la entrada y registro de un inmueble en la localidad de Albacete, donde residían los cabecillas de la red: dos hermanos y su madre, quien recepcionaba el dinero obtenido aunque no participaba directamente en las actividades ilícitas. Hay nueve personas detenidas, cinco de ellas en Albacete, tres en Alicante y una en Valencia, entre las que se encuentran los tres cabecillas de la red.

Con la trata no hay trato

La Policía Nacional cuenta con la línea telefónica 900105090 y el correo trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia, anónima y confidencial de este tipo de delitos, no quedando reflejada la llamada en la factura telefónica.

{"tweetEmbed":{"id":"1957353914807803936","hideThread":false,"optOutTailoring":false}}