Estafan 20.000 euros a una madre y su hijo haciéndoles creer que su hermana estaba en apuros

Haciéndose pasar por un familiar que se encuentra en una situación económica comprometida, a través de aplicaciones de mensajería instantánea, generalmente SMS y WhatsApp, y manipulando a sus víctimas, de las que se aprovecha de su buena voluntad de sus víctimas y el desconocimiento sobre la existencia de este tipo de timos. Es el método que han utilizado tres personas que ahora han sido detenidas en València acusadas de un delito de estafa para sustraer ilícitamente cerca de 20.000 euros a dos miembros de una misma familia, madre e hijo, haciéndoles creer que estaban ayudando a la hermana de este último.

La detención de estos tres últimos estafadores se suma a otras 32 personas que fueron arrestadas por la Policía Nacional en el mes de julio en la provincia de Valencia, 63 en todo el territorio nacional, por hechos similares, tras una operación policial que permitió desmontar una red que se dedicaba a engañar a familias mediante la estafa bautizada como "hijo en apuros".

Hicieron cinco transferencias

La investigación de estos hechos delictivos que ahora han salido a la luz a través de un comunicado dio comienzo en la ciudad madrileña de Móstoles, donde agentes del cuerpo de seguridad nacional tuvieron conocimiento de una denuncia en la que una mujer manifestaba haber sido estafada por una persona desconocida, quien contactó con ella a través de un mensaje de texto móvil.

Según declaró ante los agentes, la persona que le contactó le solicitó el envío de varias transferencias bancarias por un importe total de casi 20.000 euros bajo el pretexto de ser su hija y encontrarse en una situación de urgencia. Tras ordenar y ejecutar todas las operaciones bancarias, la denunciante se percató de que había sido víctima de un timo, por lo que acudió a la comisaría para denunciarlo.

Archivo - La Policía Nacional Alerta Sobre La Estafa Del Mensaje De Whatsapp Del Falso Hijo Que Pide Dinero Con Urgencia Nota, Fotografías, Audio Y Qr / POLICÍA NACIONAL - Archivo

Tras numerosas indagaciones, los agentes consiguieron identificar a los principales sospechosos, siendo estos una mujer que actuaba en connivencia de una amiga y de su pareja sentimental, un varón, todos ellos titulares de diversas cuentas en las que recibieron hasta cinco transferencias bancarias por parte de sus víctimas.

Modus operandi

En este ilícito penal, conocido como la estafa del hijo en apuros, los autores contactan con personas de edad avanzada, generalmente, madres y padres, haciéndose pasar por sus hijos, utilizando los servicios de mensajería instantánea o de mensajes de texto para, bajo el pretexto de haber sufrido algún percance en su teléfono móvil, solicitar el envío de una cantidad de dinero de manera urgente con el fin de sufragar diferentes gastos, ya sean médicos, de viaje o incluso para comprar un nuevo teléfono móvil, justificando así el uso de un tercer número desconocido para las víctimas aludiendo a estar escribiendo desde el de un amigo.

Meses de búsqueda

Los autores, que se encontraban en búsqueda policial desde hacía varios meses, han sido localizados en la ciudad de València por parte de agentes de la Comisaría de distrito de Tránsitos, siendo todos ellos detenidos y puestos a disposición judicial. Se trata de dos mujeres y un hombre, de entre 19 y 28 años de edad. Según informa la Policía Nacional, una de las personas arrestadas contaba con antecedentes policiales y otra se encontraba en situación irregular en España.