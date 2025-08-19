Buscan a siete hombres por dar una brutal paliza a un joven de 22 años en una calle de València

Durante la medianoche, aprovechando que la calle estaba menos concurrida y actuando en grupo, valiéndose de su superioridad y de que su víctima estaba completamente sola. Así actuaron los siete jóvenes que durante la madrugada del 12 al 13 de agosto propinaron una brutal paliza a otro joven de 22 años, causándole múltiples lesiones de gravedad, entre ellas una fractura de tibia y la pérdida de varias piezas dentales.

Según ha podido confirmar Levante-EMV, los hechos que ahora investiga la Policía Nacional tuvieron lugar sobre las 00.15 de la madrugada del martes al miércoles, cuando un grupo de siete personas asaltó por motivos que no han trascendido a un joven de 22 años en la calle Esteve Victoria del barrio valenciano de En Corts, una pequeña vía peatonal que conecta con las calles Font de la Figuera y Fonteta de Sant Lluís, en el distrito de Quatre Carreres.

Trasladado al hospital

Fuentes policiales consultadas por este diario informan que la investigación de estos hechos se encuentra en fase de diligencias y ahora la policía trata de recabar información que permita identificar a los agresores. Se sabe, eso sí, que se trataría de siete personas extranjeras de edades desconocidas, que agredieron a otro varón, de 22 años de edad y nacionalidad española, a las puertas de uno de los apartamentos turísticos que han proliferado en la zona, y que no guarda ninguna vinculación con los hechos que se están investigando.

Zona en la que se produjo la brutal agresión a un joven de 22 años en València. / A. Pérez

Alertados por los vecinos, hasta el lugar se desplazaron patrullas de Policía Local de València y Policía Nacional. El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), por su parte, recibió un aviso de agresión sobre las 00.15 horas. A su llegada, el personal sanitario atendió a un joven de 22 años y nacionalidad española que presentaba un traumatismo craneoencefálico y fractura de tibia. Finalmente, el herido fue trasladado en ambulancia al Hospital Doctor Peset de València, donde fue ingresado.

Una zona conflictiva

Sobre los presuntos autores, la policía ha comenzado a entrevistar a residentes y comerciantes con el objetivo de tratar de recabar datos que permitan identificar a los agresores y proceder a su detención. Su identidad continúa siendo un misterio también para los propios vecinos, que denuncian la "creciente sensación de inseguridad" que se viene respirando en la zona desde hace unos meses.

Así lo relata a este diario Puri, nombre ficticio de una vecina que prefiere omitir su identidad por temor a represalias. "Esta era una zona muy tranquila, pero últimamente se ha vuelto muy peligrosa. Se escuchan muchas peleas y atracos frecuentemente", lamenta la mujer. Aunque ella no se percató de nada, afirma que su vecina de enfrente "escuchó un grito y vio como un grupo de chavales le estaba dando una paliza a otro joven".

Revisión de las cámaras

En la misma línea, un vecino de la calle en la que se produjo la agresión cuenta que desde la noche de los hechos "le he pedido a mi hijo que venga pronto a casa, porque nos sentimos desprotegidos". "Tenemos miedo", agrega el hombre, que confía en que la investigación que está llevando a cabo la Policía Judicial del distrito de Russafa permita dar caza a los autores de esta brutal agresión que ha disparado la sensación de "desesperación" entre los vecinos.

De momento, vecinos y comerciantes confirman a este diario que los investigadores les han requerido las imágenes de las cámaras de videovigilancia, en caso de tenerlas, para proceder a su revisión y esclarecer quienes son los agresores para proceder a su detención. Un desenlace que el vecindario espera que ocurra más pronto que tarde para tratar de recuperar así la tranquilidad.