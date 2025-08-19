Detenidos una asistenta del hogar y su hijo por estafar más de 30.000 euros a la mujer a la que ella cuidaba

Mediante pagos con tarjeta, extracciones de dinero y transferencias bancarias no autorizadas, muchas de ellas realizadas cuando su víctima ya había fallecido. Es el modo en el que una mujer de 43 años y su hijo de 24 estafaron más de 30.000 euros a la anciana de 71 años a la que la ahora detenida cuidaba. Madre e hijo han sido detenidos como presuntos autores de un delito de estafa.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia a una asistenta del hogar y a su hijo por estafar más de 30.000 euros a la mujer a la que ésta cuidaba. Los detenidos, una mujer de 43 años y un hombre de 24, están acusados de haber hecho transferencias, pagos con tarjeta y extracciones de dinero de la cuenta bancaria de la víctima, realizando muchos de estos movimientos cuando la anciana ya había fallecido el pasado año.

Desviaban el dinero a la cuenta del hijo

Los hechos que ahora han salido a la luz a través de un comunicado ocurrieron en el barrio de Patraix, cuando agentes de la Policía Nacional tuvieron conocimiento de que un familiar de la anciana había interpuesto una denuncia tras detectar una serie de movimientos fraudulentos.

Durante las pesquisas, los investigadores supieron de la existencia de una serie de movimientos bancarios sospechosos que no estarían autorizados por la mujer, de 71 años de edad, ya que la mayoría de estas operaciones fueron posteriores a septiembre de 2024, cuando la víctima falleció.

Además, los agentes tuvieron constancia de que la fallecida tenía a una persona que la cuidaba desde 2023 y que esta persona habría tenido acceso a su domicilio, sus cartillas y tarjetas bancarias. Por ello, la policía centró la investigación en esta mujer y en su hijo, ya que muchas de las transferencias no autorizadas que se habían detectado iban dirigidas a una cuenta bancaria cuyo titular era el hijo de la citada cuidadora.

A disposición judicial

Así, los agentes procedieron a la localización y posterior detención de estas dos personas como presuntos autores de un delito de estafa tras haber realizado presuntamente numerosas transferencias, pagos con tarjeta y extracciones de dinero de la cuenta bancaria de la víctima por valor superior a 30.000 euros.

Los detenidos han pasado a disposición judicial a la espera de que el juzgado de instrucción en funciones de guardia acuerde las medidas cautelares que se le imponen a los dos acusados.