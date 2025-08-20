Tres detenidos por robar mercancía valorada en 500.000 euros haciéndose pasar por transportistas

Simulaban ser transportistas de empresas reales para contactar con compañías del sector de la logística de distintas provincias españolas a las que estafaban convenciéndoles de que contrataran sus servicios. Una vez cargaban toda la mercancía, partían al supuesto destino, al que nunca llegaban, desapareciendo y quedándose con todo el material. Así, al menos hasta en cinco ocasiones, apropiándose de manera ilícita de mercancía valorada en cerca de medio millón de euros.

Tras meses de investigación, agentes de la Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara han detenido a tres personas de este entramado criminal en dos municipios de la Comunitat Valenciana como presuntos autores de cinco delitos de estafa. La investigación continúa abierta, por lo que no se descarta que se puedan producir nuevas detenciones.

Utilizaban matrículas y documentación falsa

Las investigaciones de la operación 'Kurume' se iniciaron en el mes de septiembre tras detectarse dos estafas a sendas empresas de logística en la provincia de Guadalajara. Según informa el Instituto Armado en un comunicado, los presuntos autores se hacían pasar por transportistas de empresas reales y lograban contratar el transporte de mercancías que, una vez recogidas, nunca llegaban a su destino.

Además, para esquivar a la policía y evitar su identificación, los integrantes del grupo criminal utilizaban placas de matrículas falsas y documentos falsificados sobre la titularidad de las verdaderas empresas, hechos que dificultaron las labores de investigación.

Durante las pesquisas, los investigadores detectaron que este mismo entramado criminal también actuó en las provincias de Madrid, Toledo y Barcelona en las que se apropiaron de mercancías por un valor de cerca de medio millón de euros.

Localizan tres semirremolques

La investigación culminó a finales del pasado mes de julio con la detención de tres personas en Betxí y Godelleta. Además, se realizaron dos registros domiciliarios en esta última localidad, donde residía el responsable de la organización, en los que se incautó documentación, material sustraído en los distintos hechos delictivos y 11.700 euros en efectivo. También se localizaron tres semirremolques y una cabeza tractora utilizados en los hechos delictivos que la organización tenía estacionados en una campa de la localidad de Borriana (Castellón).

Esta investigación ha sido llevada a cabo por el equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Sigüenza, con la colaboración de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia y con unidades de Servicio de Seguridad Ciudadana de Borriana y Requena. Esta operación continúa abierta por lo que no se descartan nuevas detenciones, así como el esclarecimiento de otros hechos delictivos relacionados.