Detenido un médico en Valencia por falsificar recetas de morfina para el autoconsumo

Ponía las recetas a su nombre, al de su madre y al de su expareja. A veces utilizaba de forma fraudulenta los datos de algunos de sus pacientes para poder obtener el tratamiento, En algunas ocasiones, incluso, acudía directamente a la farmacia para adquirir el fármaco alegando que los pacientes no podían desplazarse. Por estos hechos delictivos la Policía Nacional ha detenido a un médico valenciano como presunto autor de un delito de falsedad documental por falsificar recetas para obtener morfina.

Al parecer, el arrestado, un hombre de 39 años con un problema de adicción al consumo de opioides, aprovechaba su cargo médico para prescribir fármacos de morfina a nombre de terceras personas que posteriormente adquiría para el autoconsumo.

Prescripción excesiva

Los hechos de los que ahora informa la Policía Nacional en un comunicado salieron a la luz después de que el coordinador de uno de los centros de salud en los que trabajaba, en la provincia de Valencia, denunciara la desaparición de cuatro viales de morfina en el ambulatorio. El denunciante, además, hizo constar en la denuncia que en otro centro distinto se habían producido hechos de similares características, donde también se echaba en falta siete ampollas del mismo medicamento.

Así, agentes de la Policía Judicial pusieron en marcha una investigación en el mes de junio para esclarecer los hechos. Durante las pesquisas, los investigadores averiguaron que un mismo sanitario había coincidido en ambos centros de salud prestando servicio. Además, se percataron que durante ese periodo se había producido una prescripción excesiva de morfina, coincidiendo con las fechas en las que estuvo trabajando el sanitario, del que se sospechaba padecía un problema de adicción a los opioides.

Se la autorrecetó hasta en 58 ocasiones

Tras recabar diversas informaciones que confirmaban las sospechas de los agentes, pudieron comprobar que el médico investigado habría recetado morfina de forma ilícita a nombre de su expareja y su madre, las cuales no precisaban realmente dicha medicación. Igualmente, las pesquisas permitieron constatar cómo el sanitario había efectuado prescripciones de morfina a sí mismo hasta en 58 ocasiones.

Un coche de la Policía Nacional en una imagen de archivo. / Policía Nacional

De forma paralela, los policías hallaron irregularidades en la prescripción de recetas en siete de sus pacientes, quienes no habían precisado nunca un tratamiento con morfina y en consecuencia, se evidenciaba la emisión fraudulenta de este fármaco.

La usaba para sufragar su adicción

Fruto de las pesquisas, los agentes llegaron a la conclusión de que el presunto autor abusaba de su posición como médico para obtener morfina para sufragar su adicción, usando datos personales de sus pacientes para tramitar y firmar telemáticamente las recetas fraudulentas. Posteriormente acudía a las farmacias para adquirir el fármaco, con el pretexto de que los pacientes no podían desplazarse.

Por tales motivos, la Policía Nacional llevó a cabo la localización y posterior detención de este varón como presunto autor de un delito de falsedad documental. Tras pasar a disposición judicial, el juzgado de instrucción en funciones de guardia acordó su puesta en libertad. Así con todo, el acusado deberá de comparecer ante la autoridad judicial siempre que le sea requerido.