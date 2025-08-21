Incautan 1,8 kilos de marihuana en un club de fumadores de València que operaba sin permiso

Agentes de la policía judicial del Marítim incautaron anoche 1.758 gramos de marihuana en el "Club Canábico Veintiuno", un club social privado de fumadores de cannabis ubicado en la Avenida Blasco Ibáñez de València. El local operaba de manera clandestina después de que el departamento de Actividades del Ayuntamiento de València y la Junta Municipal del Marítim emitieran una orden de cese de actividad por no tener los permisos necesarios, derivando en un cruce de acusaciones entre los representantes del local y la administración municipal.

A pesar de la resolución administrativa, que decretaba el cierre del establecimiento alegando "carencia de documentación", los propietarios abrieron una nueva puerta en la que se observaban colas de jóvenes que entraban y salían pocos minutos después, supuestamente con la intención de comprar marihuana. Fue precisamente ese movimiento de gente el que hizo que algunos vecinos alertaran a la Policía Local de València, conscientes de que el club estaba operando sin permiso.

Accedían por una puerta lateral

Al llegar a la zona, los agentes vieron a tres jóvenes que accedieron al local por una puerta lateral y, tras una breve espera, salían nerviosos. Tras proceder a su identificación, estos manifestaron que acaban de comprar dos gramos de marihuana cada uno, admitiendo, además, que ninguno de ellos es socio del local. Los tres clientes fueron denunciados por tenencia de sustancias prohibidas en la vía pública.

El club Veintiuno se ubica en la avenida de Blasco Ibáñez, en València. / José Manuel López

Mientras los agentes extendían las sanciones, observaron a otra persona saliendo del club a la que también identificaron. Ante las sospechas de que en el interior del local se pudiera estar cometiendo un delito, los policías avisaron a la policía judicial del Marítim, personándose varios agentes poco después.

A su llegada, vieron que el último identificado llevaba las llaves del local, por lo que le preguntaron si podían acceder al interior para hacer un registro. Al acceder, los agentes incautaron 1.758 gramos de marihuana, 203 gramos de hachís y 28 porros individualizados, así como una bolsa de presunto CBD con 9 gramos.

Detenido por un delito contra la salud pública

Tras comprobar el arsenal que había en el interior, el hombre fue detenido por un presunto delito contra la salud pública y llevado la Comisaría de la Policía Nacional, quien ha asumido las competencias del caso a la espera de trasladarlo al juzgado de instrucción, quien, en funciones de guardia, deberá acordar las medidas cautelares que se le imponen.