En Tàrrega
Detenido un menor por la muerte de otro joven de 18 años tras una pelea en Lleida
La agresión se produjo, presumiblemente, con un arma blanca
EFE
Los Mossos d'Esquadra han detenido la madrugada de este jueves a un joven de 17 años relacionado con la muerte de otro de 18, al que habría agredido en la localidad leridana de Tàrrega en el transcurso de una pelea.
Según ha informado la Policía de la Generalitat, los hechos han ocurrido poco después de la una de la madrugada, cuando se ha producido una pelea entre ambos jóvenes en la que uno de ellos, presumiblemente con un arma blanca, ha agredido al otro, que ha resultado gravemente herido.
El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha trasladado a la víctima al Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, donde ha muerto horas después.
La División de Investigación Criminal (DIC) de la Región Policial Ponent de los Mossos se ha hecho cargo del caso para esclarecer las circunstancias de los hechos y los motivos que han desencadenado la pelea mortal.
El detenido se encuentra en dependencias policiales, antes de pasar, como muy tarde este viernes, a disposición de la Fiscalía de Menores.
- Decenas de personas sin hogar, algunas expulsadas del Turia, acampan en pleno centro de València
- Alerta por lluvias y tormentas en la Comunitat Valenciana
- La aparición del “dragón azul” obliga a cerrar playas en Alicante
- De Paiporta a Guipúzcoa en busca del voluntario que le ayudó en la dana
- Sueca reúne a las leyendas del remember en sus fiestas patronales
- La nueva cara de la calle San Vicente: derribos para construir 200 viviendas de renta libre
- Baños colapsados y duchas insalubres: Así están las instalaciones de la mayor operadora de servicio de tierra de Manises
- Buscan a siete hombres por dar una brutal paliza a un joven de 22 años en una calle de València