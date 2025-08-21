Detenido en Francia el autor de la muerte a puñaladas de una mujer en Alcossebre en 2024
Fue salvajemente agredida mientras estaba acampada
Redacción
La Guardia Civil, junto con las autoridades francesas, han participado en la localización y detención del presunto autor del homicidio en España de Sonia Dzouz, una mujer de 63 años, cuyo cuerpo fue hallado en el interior de la autocaravana con la que había viajado a España. La víctima fue salvajemente agredida con un arma blanca el 18 de julio de 2024, mientras se encontraba acampada en Alcossebre.
La investigación permitió inicialmente poner el foco sobre el ciudadano francés ahora detenido, el cual, tras los hechos, interrumpió de forma abrupta su estancia en España, regresando a Perpignan (Francia), donde ha permanecido desde entonces.
Fruto de las investigaciones realizadas por la Unidad Central Operativa y la Comandancia de Castellón, en coordinación con la Embajada de Francia en España (SSI) y la Policía Judicial de la DIPN66 de Perpignan, se ha podido corroborar la directa vinculación del detenido con los hechos investigados.
Explotación de la investigación
Una vez identificado el autor de los hechos, se solicitó del Juzgado Instructor en España la emisión de una Orden Europea de Detención y Entrega a ejecutarse en Perpignan (Francia), hecho que se produjo el día 20 de agosto de 2025, procediendo a su inmediata detención.
La investigación se mantiene bajo secreto de sumario y es dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Vinaròs.
- Decenas de personas sin hogar, algunas expulsadas del Turia, acampan en pleno centro de València
- La aparición del “dragón azul” obliga a cerrar playas en Alicante
- Alerta por lluvias y tormentas en la Comunitat Valenciana
- De Paiporta a Guipúzcoa en busca del voluntario que le ayudó en la dana
- Sueca reúne a las leyendas del remember en sus fiestas patronales
- La nueva cara de la calle San Vicente: derribos para construir 200 viviendas de renta libre
- Baños colapsados y duchas insalubres: Así están las instalaciones de la mayor operadora de servicio de tierra de Manises
- Buscan a siete hombres por dar una brutal paliza a un joven de 22 años en una calle de València