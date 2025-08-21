Pilladas robando a un octogenario al que engañaron con ayudarle a llevarle la compra a casa

La Policía Nacional ha detenido a dos mujeres de 25 y 54 años como presuntas autoras de un delito de allanamiento de morada por sustraer cerca de 200 euros en efectivo a un octogenario al que abordaron en plena calle y, bajo el pretexto de ayudarle, le acompañaron a su casa, a la que entraron sin su consentimiento para robarle. Gracias a la colaboración ciudadana, los agentes acudieron rápidamente a la vivienda y pillaron a las arrestadas con las manos en la masa, pudiendo proceder a su detención.

Según informa la Policía Nacional en un comunicado, los hechos ocurrieron a primera hora de la tarde de este martes, sobre las 15.50 horas, cuando los agentes recibieron un aviso de un vecino que alertaba que había observado a dos mujeres acompañando a un hombre de avanzada edad en actitud sospechosa. Al parecer, el denunciante se había percatado que mientras accedían al portal del octogenario, en el distrito de Trànsits, una de ellas llevaba en la mano el DNI del hombre.

Trataban de escapar

Al llegar a la zona, varios residentes manifestaron su preocupación al ver como uno de sus vecinos, un hombre de avanzada edad y con dificultades para moverse, había entrado al edificio acompañado de dos mujeres desconocidas de las que sospechaban, querían aprovecharse de su vulnerabilidad. Así, los agentes accedieron inmediatamente al edificio, pillando in fraganti a las ladronas mientras bajaban apresuradamente por las escaleras con la intención de huir.

Al confirmar que las mujeres que se habían cruzado en el rellano correspondían con la descripción dada por los vecinos, los policías las interceptaron para identificarlas. En ese momento, uno de los agentes se percató de que una de ellas llevaba en la mano unas llaves, averiguando con posterioridad que estas habían sido sustraídas al anciano. Además, tras un cacheo superficial, encontraron casi 200 euros en billetes y monedas.

Lo abordaron a la salida del supermercado

Mientras unos agentes identificaban a las sospechosas, otra patrulla desplazada a la vivienda acudió a comprobar cómo estaba el hombre, que se encontraba en su casa con un gran estado de nerviosismo y ansiedad. Al parecer, según averiguó la policía, el anciano había sido abordado a la salida de un supermercado por dos mujeres que decían conocerlo y se ofrecieron a ayudarlo a llevar la compra a su casa bajo la excusa de que ellas también se dirigían hacia allí.

Ante la insistencia, el anciano accedió a que le acompañasen. Las primeras sospechas de los vecinos surgieron después de que las mujeres preguntaran a una viandante dónde quedaba la dirección que constaba en el DNI del hombre al que supuestamente acompañaban. Al ver la actitud sospechosa, la vecina no les hizo caso.

Eso no impidió que las ladronas hallaran la vivienda, pudiendo acceder al rellano aprovechando que el anciano abría la puerta. Al parecer, las mujeres aprovecharon un descuido para acceder al domicilio sin su consentimiento, comenzando a registrar las habitaciones y haciendo caso omiso a las indicaciones del hombre, que les pidió en reiteradas ocasiones que abandonaran su domicilio. Tras amenazarlas con que estaba llamando a la policía, las ladronas salieron huyendo, siendo cazadas por los agentes mientras bajaban las escaleras

Colaboración ciudadana

Sin embargo, gracias a la información recibida por parte del requirente, que alertó rápidamente de los hechos a Sala CIMACC-091, los agentes pudieron coordinar una rápida actuación que se resolvió con la detención de estas dos mujeres así como a la recuperación y devolución del dinero sustraído a su legítimo propietario.

Un coche de la Policía Nacional en una imagen de archivo. / Policía Nacional

Finalmente, las arrestadas, con numerosos antecedentes policiales, han pasado a disposición judicial como presuntas autoras de un delito de allanamiento. Ahora, será el Juzgado de Instrucción en funciones de guardia el que determine las medidas cautelares que se le imponen a las arrestadas.