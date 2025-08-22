Multa de 360 euros por amenazar de muerte a un conductor de ambulancia del Hospital de Manises

Una multa de 360 euros y el pago de las costas procesales. Esa es la condena que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Quart de Poblet ha impuesto al hombre que amenazó de muerte a un conductor de ambulancia del Hospital de Manises y a su familia por no acceder a sus exigencias, ya que estas incumplían los protocolos establecidos por el centro hospitalario.

Los hechos que ahora han sido sentenciados ocurrieron el pasado 9 de noviembre, cuando el ahora condenado abordó a un técnico de emergencias uniformado del citado centro sanitario para exigirle un traslado fuera del protocolo. Ante la negativa del profesional, el hombre reaccionó de manera agresiva y empezó a increparle y a lanzarle amenazas de extrema gravedad hacia él y su familia.

"Debería haber guardado más recelo en su conducta"

Tras presentar una denuncia por estos hechos, el agresor fue imputado como presunto autor de un delito de amenazas. Nueve meses después, la justicia ha dado la razón al técnico y ha condenado al agresor al pago de una pena de una multa de 360 euros. Además, tendrá que asumir el pago de las costas procesales.

Para la imposición de la pena ha sido especialmente relevante el hecho de que la víctima se encontrara uniformada y en el ejercicio de sus funciones cuando fue objeto de las amenazas, "debiéndose por ello haberse guardado con el condenado un mayor celo en su conducta", recoge la resolución judicial. En este sentido, la jueza considera que esta circunstancia incrementa la gravedad del suceso, por lo que ha sido clave a la hora de fijar la condena.

CCOO celebra el pronunciamiento

Durante el proceso judicial el denunciante contó con el respaldo de CCOO, sindicato que respaldó su defensa aportando pruebas y testigos que confirmaron su versión. "La magistrada consideró plenamente creíble el testimonio de nuestro compañero y el de su compañero de guardia, dejando claro que las amenazas fueron reales y generaron un temor fundado", destacan desde el colectivo.

Hospital de Manises, que en breve será de gestión pública: esta será la fecha. / L-EMV

Ahora, tras conocer el resultado de la sentencia, y más allá de la cuantía de la sanción impuesta al condenado, el sindicato celebra este pronunciamiento que, consideran, "supone un importante respaldo judicial al respeto que merece la profesión y la labor de los profesionales de emergencias, que deben poder desarrollar su trabajo con seguridad y respeto".