El Colegio de Médicos de Alicante abre diligencias informativas por el cirujano detenido tras la muerte de su padre

El Colegio Oficial de Médicos de Alicante (COMA) ha abierto diligencias informativas por la detención del cirujano vascular, del Hospital General Doctor Balmis, tras la muerte de su padre después de amputarle varios dedos del pie en la cocina de su casa.

La entidad ha emitido un comunicado en el que asegura haber abierto una investigación de oficio para "recabar los elementos necesarios que permitan un conocimiento riguroso de este suceso", que ha levantado una gran expectación tanto en el Hospital General de Alicante, como en el de Sant Joan, donde inicialmente estuvo hospitalizado el anciano de 94 años el pasado fin de semana. El facultativo arrestado se encontraba en activo, según han trasladado fuentes sanitarias a este diario.

Asimismo, el Colegio de Médicos asegura que se ha puesto a disposición de la autoridad competente para "prestar su colaboración en caso de ser requerido, siempre dentro del marco de las competencias del COMA y con el máximo respeto al proceso de investigación en curso".

La entidad colegial recuerda la necesidad de preservar el derecho fundamental a la presunción de inocencia

Expediente disciplinario

En este sentido, la entidad descarta por ahora abrirle un expediente disciplinario y ha destacado que "existiendo la apertura de causa penal, el Colegio no podría, en su caso, actuar disciplinariamente hasta el cierre de la misma por archivo o sentencia firme".

Para acabar, el COMA ha expresado "su compromiso con la sociedad y con el estricto cumplimiento de las normas deontológicas que rigen el ejercicio de la Medicina".

Los hechos

El hombre de 94 años falleció en Alicante por una sepsis tras una intervención casera de su hijo para amputarle varios dedos de los pies, según ha confirmado este diario en fuentes policiales y judiciales. Los hechos se produjeron el pasado fin de semana después de que el anciano regresara a la residencia de mayores en la que vivía de manera habitual tras haber pasado unos días con su familiar con motivo del puente de agosto. En la residencia detectaron que el hombre acudía con un vendaje y que le faltaban varios dedos de los pies.