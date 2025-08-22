Atrapan al 'tironero' que acechaba a mujeres mayores en el centro de València

El centro de València vuelve a ser un lugar algo más tranquilo y seguro para las personas mayores. El tironero que llevaba semanas sembrando el miedo entre personas de avanzada edad, a las que asaltaba en plena calle para robarles sus joyas, ha sido detenido por la Policía Nacional.

En concreto, los agentes han arrestado a un varón de 38 años por la comisión de ocho robos con violencia a mujeres de edad avanzada mediante el método del tirón. El ladrón actuaba a plena luz del día, seleccionando a su víctima para seguirla hasta el interior del portal de su vivienda donde le arrebataba las cadenas y colgantes de oro mediante un fuerte tirón, según informa la Policía Nacional en un comunicado.

Seguía a sus víctimas hasta el portal

La Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia puso en marcha las investigaciones de estos hechos que ahora han salido a la luz el pasado mes de marzo, tras tener conocimiento de diversos robos con violencia cometidos en la ciudad de València, todos ellos a personas de avanzada edad y mediante la misma técnica: El método del tirón.

Al parecer, mientras las mujeres se encontraban en sus respectivos portales con la intención de acceder a sus casas, un hombre les asaltaba de forma sorpresiva y les arrancaba las joyas de un fuerte tirón, según refirieron las víctimas a los agentes.

Usaba una violencia "desmedida"

Durante las pesquisas, los investigadores pudieron constatar el modus operandi llevado a cabo por el presunto autor, quien a plena luz del día seleccionaba previamente a las víctimas, mujeres de avanzada edad con joyas de valor que caminaban solas por la vía pública, siguiéndolas hasta el portal de sus viviendas.

Posteriormente, una vez en el interior y sin escapatoria, les arrancaba las cadenas y colgantes de oro con violencia desmedida, abandonando rápidamente el lugar. En algunas ocasiones, para consumar los robos, provocaba lesiones de gravedad a las víctimas, llegando a caer al suelo como consecuencia del tirón.

Detenido en Catarroja

Continuando con las pesquisas, un agente que estaba fuera de servicio se cruzó caminando por la calle con un hombre que coincidía con las características físicas aportadas por las víctimas. El policía franco identificó al individuo para realizar las posteriores comprobaciones una vez en sede policial.

Después de contrastar los datos facilitados a través de herramientas policiales, los policías comprobaron que se trataba de la persona investigada. Así, establecieron un dispositivo de vigilancia para poder proceder a su detención. Finalmente, el investigado fue localizado e interceptado en el momento que accedía a su casa, en Catarroja.

Un coche de la Policía Nacional en una imagen de archivo. / Policía Nacional

Tras proceder a su detención, el acusado ha pasado ahora a disposición de la autoridad judicial como presunto autor de ocho delitos de robo con violencia e intimidación, cometidos todos ellos en la ciudad de València. Ahora será el juez de instrucción en funciones de guardia el que determine las medidas cautelares que se le imponen al supuesto ladrón que durante meses sembró el terror entre las mujeres mayores que paseaban por València.