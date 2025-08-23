Una pelea en Nules con una veintena de implicados acaba con un joven de 18 años apuñalado

El primer sábado de las fiestas patronales de Nules ha amanecido con un joven de 18 años apuñalado como principal víctima de una pelea con al menos dos decenas de implicados, a las puertas de una discoteca del polígono Senda Mitjana.

El incidente se ha producido sobre las 6.30 de la mañana, hora en la que los servicios de emergencias han sido movilizados tras recibir una llamada en la que se informaba de que en una de las calles perpendiculares a la Senda Mitjana se estaba produciendo una pelea, en la que, según los testigos, había armas blancas e incluso alguno asegura haber visto algún arma de fuego.

A esas horas, la fiesta llegaba a su fin, pero la actividad en el polígono industrial se activaba, por lo que los hechos tuvieron diversos testigos, sorprendidos por la envergadura del incidente. Apuntan a que podía haber unas 20 personas implicadas, aunque cuando llegó la patrulla de la Policía Local, se dispersaron.

Las huellas del ataque quedaron en el suelo y sobre alguno de los vehículos estacionados en la calle, con rastros de sangre e incluso una luna rota, posiblemente por la caída de una persona encima. Sobre el capó, horas después podían apreciarse las marcas de suelas de calzado.

Los testigos no pueden precisar el origen de la reyerta, pero coinciden en indicar que parecía que la mayoría de los intervinientes estaban agrediendo a una misma persona, el joven herido. «Le han pegado al menos un par de puñaladas», indican.

Esa fue la razón por la que el 112 activó a dos ambulancias, una SVB y una SAMU. Según confirman desde el CICU, le atendieron in situ y lo trasladaron al Hospital de la Plana en la SAMU, donde tras pasar por quirófano, permanece ingresado con pronóstico reservado.

Como es habitual, la primera respuesta al suceso la dio la Policía Local, aunque los mismos testigos consultados remarcan que «para la cantidad de gente que había implicada, solo ha venido una patrulla con dos policías y uno no llevaba ni pistola». Los agentes que no van armados suelen ser los que han completado su formación, pero todavía están en periodo de prácticas.

La Guardia Civil llegó, según relatan las mismas fuentes, unos 20 minutos después, haciéndose cargo de la investigación. Desde la Comandancia de Castellón confirman que es la Policía Judicial de Burriana la que ha asumido el caso, para esclarecer los hechos, identificar al autor del apuñalamiento y al resto de implicados, de lo que se desprende que, cuando este periódico ha realizado la consulta, todavía no se habían producido detenciones.

Los testigos están seguros de que «no eran del pueblo» y que la pelea se produjo en el exterior de la discoteca, donde no llegaron a entrar «porque no les dejaron», relatan.

Los fines de semana de las patronales, los locales de ocio alargan el cierre y las discomóviles suelen prolongarse hasta las seis de la mañana, por lo que a esas horas todavía hay gente de fiesta en la calle, que se cruza con quienes inician su jornada laboral.