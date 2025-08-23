Rescatado por bajada de azúcar en una famosa ruta de Alicante

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante han rescatado a un hombre de 38 años que sufrió una posible bajada de azúcar mientras realizaba la famosa ruta de la Cova Tallada, lo que le dejó sin fuerzas para continuar seguir adelante.

El aviso se recibió a las 13:18 horas y, debido a la accesibilidad del terreno, los bomberos llegaron caminando por la senda tras aproximarse con vehículos terrestres. El senderista fue trasladado hasta una unidad SAMU desplazada al lugar, donde recibió asistencia sanitaria.

En la intervención participaron una unidad de mando y jefatura (UMJ) y un furgón de salvamentos varios (FSV) con un cabo y tres bomberos del parque de Dénia. El afectado no sufrió heridas.