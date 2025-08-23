Rescatado por bajada de azúcar en una famosa ruta de Alicante
El senderista ha recibido asistencia sanitaria después de que los bomberos llegaran caminando al punto de encuentro
Redacción Levante-EMV
Denia
Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante han rescatado a un hombre de 38 años que sufrió una posible bajada de azúcar mientras realizaba la famosa ruta de la Cova Tallada, lo que le dejó sin fuerzas para continuar seguir adelante.
El aviso se recibió a las 13:18 horas y, debido a la accesibilidad del terreno, los bomberos llegaron caminando por la senda tras aproximarse con vehículos terrestres. El senderista fue trasladado hasta una unidad SAMU desplazada al lugar, donde recibió asistencia sanitaria.
En la intervención participaron una unidad de mando y jefatura (UMJ) y un furgón de salvamentos varios (FSV) con un cabo y tres bomberos del parque de Dénia. El afectado no sufrió heridas.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Los mayores que repitan viaje en el Imserso recibirán una penalización
- Adiós al cruce de alto riesgo de la plaza de San Agustín de València
- Muere Javier Cid, colaborador de Sonsoles en Antena 3 y referente del periodismo y la defensa del colectivo LGTBIQ+
- Las picaduras no dan tregua a los socorristas de las playas de Sagunt
- Grave accidente náutico en Xàbia: una joven cae al mar y el yate la arrolla
- Detenido un cirujano en Alicante al morir su padre de 94 años tras cortarle varios dedos del pie en la cocina
- ¿Por qué están tan contaminadas las playas valencianas este verano?
- Aquí no hay quien viva en Montanejos: más de 500 vecinos denuncian a una residente por su conducta violenta