Susto de madrugada en Borriana: Un incendio industrial afecta a un almacén de vehículos y materiales de automoción
El Consorcio Provincial de Bomberos ha informado a primera hora de la mañana que el fuego está controlado tras más de 4 horas trabajando
Diego Sánchez
Susto mayúsculo de madrugada en Borriana. Un incendio industrial declarado sobre las 4.00 horas ha afectado a una nave utilizada como almacén de vehículos, material de automoción y enseres varios, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón a través de su cuenta oficial de X (antiguo Twitter).
El fuego, que en sus primeras horas se encontraba totalmente desarrollado, ha obligado a movilizar hasta cinco dotaciones de bombero del parque Plana Baixa, así como también una unidad de Bombers de Castelló, una unidad de mando, una unidad de jefatura y un camión nodriza con capacidad de 35.000 litros.
Las llamas han afectado prácticamente a la totalidad de la nave, cuyo tejado ha colapsado. Los equipos de extinción han trabajado intensamente para evitar la propagación a naves colindantes y en la extinción de la propia instalación.
Evolución positiva
Horas más tarde, poco antes de las 8.00 horas de la mañana, el incendio ha quedado contenido en la nave afectada, con una evolución positiva y descartándose otras posibles afecciones. Tal y como informan desde el Consorcio Provincial de Bomberos ha sido en ese momento cuando se ha podido retirar la dotación de Bombers de Castelló desplazada hasta el lugar.
