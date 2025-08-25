Detenidos tres de los siete autores de la brutal agresión a un joven de 22 años en València

Agentes de la Policía Judicial del distrito de Russafa han detenido a tres de los siete agresores que dieron una brutal paliza a un joven de 22 años durante la madrugada del 12 al 13 de agosto en una calle de València. Según han confirmado fuentes policiales a este diario, los arrestados son un joven de 18 años y dos menores de edad, de 17 años, todos ellos de nacionalidad española, a los que se les imputa un delito de lesiones graves por las heridas ocasionadas a su víctima, entre ellas un traumatismo craneoencefálico, fractura de tibia y la pérdida de varias piezas dentales.

Las diligencias del caso continúan abiertas para identificar a las otras cuatro personas involucradas en estos hechos que se siguen investigando, y que presuntamente se produjeron después de que la víctima saliera a defender a dos amigas a las que el grupo de agresores comenzó a increpar y a dirigir comentarios fuera de lugar. Desde el momento de la agresión, ocurrida sobre las 00.15 horas de la madrugada del 12 al 13 de agosto en la calle Esteve Victoria del barrio Valenciano de En Corts, la policía se ha entrevistado con vecinos y comerciantes de la zona para dar con la identidad de las siete personas involucradas.

La investigación continúa abierta

Gracias a las pesquisas y los testimonios de varios testigos, los agentes pudieron identificar el pasado jueves 21 a uno de los acusados, un joven de 18 años, al que se le acusa de un delito de lesiones graves. Un día después, el viernes 22, los agentes detenían a dos de los investigados, dos menores de 17 años, como presuntos autores de este mismo delito. Se trata de tres personas de nacionalidad española, confirman desde la Policía Nacional, que mantiene abierta la investigación para esclarecer totalmente los hechos y detener al resto de participantes en la paliza al joven, de 22 años y nacionalidad española.

Zona en la que se produjo la brutal agresión a un joven de 22 años en València. / A. Pérez

Tal y como adelantó en exclusiva Levante-EMV, los hechos que aún se están investigando tuvieron lugar sobre las 00.15 de la madrugada del martes al miércoles, cuando un grupo de siete personas asaltó a un joven de 22 años en la calle Esteve Victoria del barrio valenciano de En Corts, una pequeña vía peatonal que conecta con las calles Font de la Figuera y Fonteta de Sant Lluís, en el distrito de Quatre Carreres. La agresión se produjo durante la medianoche, aprovechando que la calle estaba menos concurrida y actuando en grupo, valiéndose de su superioridad y de que su víctima estaba completamente sola.

Trasladado al hospital

Tras ser alertados por los vecinos, varias patrullas de Policía Local y Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar. El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), por su parte, recibió un aviso de agresión sobre las 00.15 horas. A su llegada, el personal sanitario atendió a un joven de 22 años y nacionalidad española que presentaba un traumatismo craneoencefálico y fractura de tibia. Finalmente, el herido fue trasladado en ambulancia al Hospital Doctor Peset de València, donde fue ingresado.