Canguros, leopardos y hasta suricatos: Desmantelan un zoo privado en Castelló que vendía animales en peligro de extinción

Cebras, leopardos, canguros, suricatos, mangostas, guacamayos ... Y así hasta 150 ejemplares de animales de 56 especies naturales procedentes de los cinco continentes, algunas de ellas en grave peligro de exitinción. Son algunos de los ejemplares que formaban parte de una colección privada de animales exóticos en venta que ahora la Guardia Civil ha desmantelado en la localidad castellonense de Nules. Por estos hechos el Instituto Armado investiga a dos hombres de 30 y 35 años a los que se les acusa de un delito contra la fauna por el tráfico de especies protegidas y contrabando.

Las investigaciones, enmarcadas en las labores de vigilancia que se realizan para detectar y evitar posibles ventas de especies protegidas por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), se iniciaron hace unos meses, cuando guardias civiles del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) tuvieron constancia de la existencia de un zoo clandestino que, a través de un anuncio en una web de Internet, ofrecía la venta de animales protegidos. En el citado anuncio se ofertaban para su venta varias especies protegidas, entre las que destacaban nutrias asiáticas, agoutis y kinkajou. Además, también ofrecían cría de varias especies proyegifas, como suricatos, canguros y caracales.

Máxima protección internacional

Durante las pesquisas, los investigadores lograron obtener varios vídeos del supuesto criador de especies en peligro de extinción con leopardos, lechuzas, llamas e ibis. Una vez detectado y verificado ese anuncio, los guardias civiles identificaron a una persona residente en la provincia de Valencia. Además, localizaron una parcela en Nules en cuyo interior había varias jaulas de idénticas características a las que aparecían en el anuncio online. Fue entonces cuando pudieron identificar a una segunda persona implicada en la tenencia de estos animales y en la supuesta venta de varias especies protegidas.

Tras comprobar que ninguno de los dos identificados tenía permiso de criador o autorización de núcleo zoológico, y ante todas las evidencias observadas, los agentes realizaron un registro en varias parcelas y almacenes de Nules donde pudieron confirmar que, además, los animales que estaban en el interior de las parcelas no figuraban en ningún registro. En total, se encontraron más de 150 ejemplares de 56 especies naturales de los cinco continentes. Algunos de estos animales se encuentran dentro del anexo 1 de CITES catalogados con la máxima protección internacional al tratarse en especies en peligro de extinción, como dos lémures cata, dos nutrias asiáticas y un estornino de Bali.

Valorados en hasta 70.000 euros

Igualmente, durante los registros, en los que ha participado personal del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, encargado de la identificación y catalogación de las especies encontradas, se hallaron ejemplares de otras especies con diferente nivel de protección como una cebra, dos servales, dos tucanes, dos grullas coronaldas, seis turacos, cuatro ibis, dos suricatos, tres mangostas, una zarigüeya, dos muflones americanos, cinco búhos, un dromedario, tres guacamayos, cinco kinkajúes, dos puercos espines, entre otros muchos.

Algunos de los ejemplares encontrados en este zoo privado figuraban como sustraídos, como los tres ejemplares de guacamayo cuyos legítimos propietarios habían denunciado su robo en una localidad de especies en peligro de extinción. Según los informes provisionales, la valoración económica de los daños causados a la fauna silvestre en el ámbito internacional supera los dos millones de euros. Por su parte, el valor promedio en el mercado de los especímenes incautados es de casi 70.000 euros.

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil tomando imágenes de una especie intervenidas en un operativo en Peñiscola en julio de 2013. / Levante-EMV

Por estos hechos han sido investigados dos hombres de 30 y 35 años por delitos contra la fauna por el tráfico de especies protegidas y contrabando. Las diligencias del caso han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Nules.