Sucesos
Detienen a dos hombres por causar la muerte de un gorrilla tras darle una paliza en València
La víctima acabó falleciendo días después como consecuencia de la patada que le propinaron y de las graves lesiones internas
La Guardia Civil ha detenido a dos hombres por la agresión a un aparcacoches que se produjo el pasado 9 de agosto de València. Como consecuencia de las graves heridas, la víctima acabó falleciendo pocos días después en su casa de Picanya.
Así lo ha informado a través de un comunicado la Comandancia de la Guardia Civil en el que se detalla que ambos detenidos tienen 21 años. Fuentes de la investigación aseguran que la víctima, tras presenciar el atropello con fuga que los dos varones acababan de cometer en el ciclomotor con el que circulaban y que ocasionó graves lesiones a una vecina del municipio, trató de apresar a los ahora detenidos. Fue entonces cuando, para no ser interceptados, agredieron al aparcacoches propinándole una patada. El informe de lesiones confirma que a consecuencia de este golpe, la víctima sufrió una lesión interna que, días más tarde, acabó con su vida. Las actuaciones así como los detenidos han sido puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia n°5 de Catarroja.
- Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años, tótem del cine español en el siglo XXI
- Éxodo de rayas gigantes a las costas valencianas por los bombardeos en Gaza
- Multan a dos turistas por reservar sitio en primera línea de la playa en Cullera
- Investigan la muerte a golpes de un subinspector de la Policía Nacional en Riba-roja
- Ens Uneix ‘salva’ la Acadèmia Valenciana de la Llengua
- Hallan en la costa de Dénia importantes vestigios de una embarcación francesa que naufragó en 1899
- Cortada por completo la A-7 en Picassent tras volcar un camión
- ¿Por qué los turistas de Dénia reniegan de la posidonia y los de Xàbia o Moraira no rechistan (o no tanto)?