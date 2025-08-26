Detienen a dos hombres por causar la muerte de un gorrilla tras darle una paliza en València

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres por la agresión a un aparcacoches que se produjo el pasado 9 de agosto de València. Como consecuencia de las graves heridas, la víctima acabó falleciendo pocos días después en su casa de Picanya.

Así lo ha informado a través de un comunicado la Comandancia de la Guardia Civil en el que se detalla que ambos detenidos tienen 21 años. Fuentes de la investigación aseguran que la víctima, tras presenciar el atropello con fuga que los dos varones acababan de cometer en el ciclomotor con el que circulaban y que ocasionó graves lesiones a una vecina del municipio, trató de apresar a los ahora detenidos. Fue entonces cuando, para no ser interceptados, agredieron al aparcacoches propinándole una patada. El informe de lesiones confirma que a consecuencia de este golpe, la víctima sufrió una lesión interna que, días más tarde, acabó con su vida. Las actuaciones así como los detenidos han sido puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia n°5 de Catarroja.