Un guardia civil pierde una falange tras ser mordido por un hombre en Almería

Un guardia civil ha resultado herido de gravedad este martes tras perder la última falange de un dedo como consecuencia de la mordedura de un hombre que ha sufrido esta madrugada un brote psicótico en Garrucha (Almería), según han informado a EFE fuentes próximas al caso.

Los hechos han ocurrido en torno a las 00:20 horas de este martes, cuando la Guardia Civil ha recibido un aviso sobre la situación de un varón que se encontraba muy alterado y violento en su domicilio, en el citado municipio del Levante almeriense.

Hasta el lugar se han desplazado agentes junto a un equipo sanitario, que ya estaba atendiendo al hombre en una de las habitaciones de la vivienda, mientras sus padres permanecían en la planta baja.

Según han relatado a los agentes, el individuo había salido hace unos días de un centro de desintoxicación y llevaba varias jornadas consumiendo drogas, lo que habría derivado en un comportamiento agresivo hacia ellos, hasta el punto de manifestar su intención de presentar una denuncia por violencia doméstica.

Durante más de una hora, tanto sanitarios como guardias civiles han intentado convencer al afectado para que recibiera una inyección tranquilizante que permitiera estabilizarlo, pero este ha reaccionado con frases incoherentes y ha mostrado una actitud cada vez más agresiva. Finalmente se ha abalanzado sobre los agentes, que han tenido que reducirlo para evitar que se autolesionara o dañara a terceros.

En ese momento, el varón ha mordido en la mano a uno de los guardias, al que ha arrancado de un bocado la última falange del dedo índice izquierdo. Según las fuentes, el agente ha sufrido además otras mordeduras en el brazo, mientras el agresor profería gritos en los que amenazaba de muerte a los intervinientes. Otro guardia civil ha resultado herido leve al recibir un fuerte golpe en la cabeza durante el forcejeo.

La situación ha obligado a los agentes a emplear la fuerza mínima imprescindible para inmovilizar al individuo, que también ha golpeado en las piernas a una técnico de ambulancia que colaboraba en la reducción, llegando incluso a romper la primera jeringa utilizada para administrarle el calmante.

Finalmente, con el apoyo de varias patrullas llegadas de otras localidades y tras un intenso forcejeo, el hombre ha podido ser sedado.

Una vez estabilizado, ha sido evacuado inconsciente al Hospital de La Inmaculada de Huércal-Overa (Almería). El guardia civil herido de mayor gravedad ha sido trasladado también a este centro hospitalario, donde permanece con pronóstico grave, mientras que su compañero ha recibido asistencia por lesiones de carácter leve. La trabajadora sanitaria que ha resultado lesionada ha sido atendida igualmente.

Las diligencias han quedado abiertas para determinar la situación judicial del varón, que permanece bajo custodia policial en el centro sanitario.