Conmoción en Riba-roja por la muerte violenta de un subinspector de la Policía: "Estamos en shock"

Un hombre "reservado", con una "vida discreta" y que "no se relacionaba mucho con la gente". Así describen sus vecinos a Adelino L.M, el subinspector de la Policía Nacional retirado desde hace años cuyo cadáver fue hallado este lunes con signos de violencia en su domicilio de Riba-roja de Túria. Su muerte ha sacudido a los residentes de este edificio de 52 viviendas y todos se preguntan qué ha podido pasar: "No escuchamos nada", repiten los vecinos.

A falta de los resultados de la autopsia que le será practicada este martes en el Instituto de Medicina Legal de Valencia, y que determinará las causas de su muerte, los primeros datos apuntan a una muerte violenta causada por los fuertes golpes que el fallecido presentaba en el cráneo. Además, su cuerpo sin vida fue hallado desnudo en su cama mientras que su casa se encontraba revuelta, con múltiple documentación tirada por el suelo. De ahí que la principal hipótesis que se baraja es que se trate de un homicidio, aunque no se descarta que pueda tratarse de una muerte accidental ya que la puerta de la casa no presentaba signos de haber sido forzada.

La Guardia Civil inspecciona la vivienda

Para recabar información que aporte luz a la investigación que ha asumido el Grupo de Homicidios de la Guardia Civil, varios agentes retomaban a primera hora de este martes las investigaciones en el domicilio de la víctima, en la carretera de Vilamarxant de Riba-roja de Túria. Por su parte, especialistas en criminalística del laboratorio de la comandancia de València realizaron ayer por la tarde la inspección ocular en busca de los posibles vestigios del autor o autores de esta muerte violenta.

La muerte de Adelino L.M. ha dejado "en shock" a vecinos y amigos del fallecido, quienes lo describen como "una persona muy educada". Comerciantes próximos a la vivienda del fallecido comentan a Levante-EMV que la última vez que lo vieron fue "hace tres días". "Estaba normal, como siempre, haciendo bromas y charlando por los codos", comenta una dependienta.

"Llevaba unos meses depresivo"

Por su parte, Rosario Ballo, la mujer que acudía esporádicamente a limpiar su casa, señala que el hombre estafa afrontando una depresión: "Hace dos o tres meses lo dejó con su pareja y tomaba muchas pastillas". "Me he enterado de que habían matado a un subinspector, le he llamado corriendo y al ver que no me lo cogía me he temido lo peor. Luego me han confirmado que era él. Estoy en shock", narra.

La limpiadora cuenta que el fallecido, natural de Albacete y padre de dos hijos mayores de edad, llevaba viviendo en el edificio "unos ocho años". De él, destaca que era "una persona muy educada y muy cariñosa. Podías contar con él para cualquier cosa". "Nunca se metía en jaleos", subraya la mujer al tiempo que señala que en los últimos meses se había percatado que tenía una actitud "muy depresiva" lo que le hacía estar "muy despistado".

A la espera de la autopsia

El aviso de la muerte de Adelino se recibió a primera hora de la tarde de este lunes, sobre las 18.00 horas, después de que un familiar acudiera a la vivienda y lo encontrara sin vida, tirado desnudo en la cama, en estado de rigidez y con evidentes signos de violencia, lo que hace sospechar que el hombre llevara horas muerto.

Hasta el lugar se desplazaron, en primer lugar, agentes de la Policía Local, cuyo retén se encuentra a escasos metros de la vivienda, y posteriormente un Equipo de Policía Judicial de Riba-roja de Túria. Finalmente, ante las sospechas de que pueda tratarse de un homicidio, el Grupo de Homicidios de la Guardia Civil asumía la investigación de estos hechos que se continúan investigando. Por su parte, los resultados de la autopsia que le será practicada este martes en el Instituto de Medicinal Legal de Valencia revelarán la causa de la muerte.