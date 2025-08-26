Discusión fatal en un local de ocio en Santa Pola: el cliente muerto y el gerente detenido

La Guardia Civil ha detenido este domingo, 25 de agosto, al gerente de un local de ocio nocturno de Santa Pola como presunto autor de un delito de homicidio imprudente tras la muerte de un hombre en las inmediaciones del establecimiento, según ha informado el Instituto Armado.

El aviso y la primera intervención policial

La investigación comenzó el pasado 24 de agosto, cuando la Sala de Coordinación de Emergencias 112 alertó de una agresión a las puertas del local. De inmediato se desplazaron al lugar patrullas del Puesto Principal deSanta Pola y agentes de la Policía Local, que hallaron el cuerpo sin vida de un hombre tumbado boca arriba en el suelo.

En el mismo escenario, los agentes identificaron a varios testigos. Su colaboración resultó fundamental para esclarecer los hechos, ya que ofrecieron detalles de lo ocurrido en los minutos previos a la caída de la víctima.

Las imágenes de las cámaras de seguridad

El caso fue asumido por el Equipo Territorial de Policía Judicial de Santa Pola, que recabó las grabaciones de las cámaras de seguridad del establecimiento. En ellas se aprecia cómo, tras una discusión entre trabajadores del local y la víctima, el gerente del negocio propina un empujón al hombre.

La caída se produjo de espaldas y de forma aparatosa, sin que la víctima pudiera levantarse. En el examen posterior, los agentes localizaron una herida en la parte posterior de la cabeza, compatible con un traumatismo craneoencefálico.

Ante las evidencias reunidas, la Guardia Civil procedió a la detención del gerente, que fue acusado de un delito de homicidio imprudente. Este martes, el detenido ha pasado a disposición del Juzgado de Guardia del Partido Judicial de Elx, que ha decretado su puesta en libertad con medidas cautelares mientras prosigue la investigación.

La autopsia, clave en la investigación

Los investigadores están ahora a la espera del resultado de la autopsia, que permitirá determinar de manera definitiva la causa de la muerte y completar las diligencias. El caso permanece abierto bajo la dirección del Equipo Territorial de Policía Judicial de Santa Pola, que continúa con la instrucción para aclarar todos los detalles del suceso.