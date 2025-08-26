Seis detenidos por la venta de droga al menudeo en dos puntos negros del centro de València

Cocaína, marihuana, cristal, popper, éxtasis, hachís, setas alucinógenas, MDMA y diversos utensilios para dejar estas drogas listas para su venta al menudeo. Es el catálogo de sustancias estupefacientes que agentes de la Policía Nacional han incautado dos operaciones policiales realizadas paralelamente en lo que estaban catalogados como dos puntos negros de venta de drogas de València. Sendas actuaciones enmarcadas en la lucha contra la venta de droga al menudeo en la capital se han saldado con la detención de seis hombres de entre 25 y 35 años de edad a los que se les imputa un delito de tráfico de drogas. A cuatro de ellos, además, se les acusa de un delito de pertenencia a organización criminal.

Las investigaciones de estos hechos delictivos de los que ahora informa la Policía Nacional en un comunicado se iniciaron tras tener conocimiento de la existencia de dos posibles puntos en el centro de la ciudad en los que se estaba vendiendo droga. Uno de estos lugares era un portal del céntrico barrio del Carmen, en el que se tenía la sospecha de que la venta se hacía a pequeña escala. Durante las indagaciones, los agentes corroboraron que se estaba llevando a cabo la actividad ilícita. Averiguaron, además, que cada uno de los miembros de este grupo criminal tenía asignada unas funciones concretas.

Pillados in fraganti

Así, uno de ellos se centraba en la captación de clientes y posibles compradores con los que contactaba a través de llamadas y mensajes para asignarles el punto y la hora a la que debía acudir para retirar la droga. Al llegar al lugar de encuentro, otro de los miembros le hacía entrega del pedido. Después de observar el modus operandi in situ, los agentes comprobaron que los sospechosos se ocultaban en una vivienda del mismo edificio donde realizaban las transacciones droga-dinero. Tras pillarlos in fraganti en plena faena mientras vendían droga a dos compradores, los policías detuvieron a cuatro personas como presuntos autores de los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal.

Una vez arrestados, los investigadores solicitaron a la autoridad judicial el pertinente auto de entrada y registro de la vivienda, localizando en el interior 1.185 euros, cerca de 25 gramos de marihuana, 16 pastillas de éxtasis, unos 11 gramos de hachís, 1,4 gramos de cocaína rosa y 21 gramos de setas alucinógenas, así como básculas de precisión y diversos útiles para la preparación de estas sustancias ilegales. Todo el material hallado fue intervenido, mientras que los cuatro arrestados pasaron a disposición judicial a la espera de que el Juzgado de Instrucción en funciones de guardia acuerde las medidas cautelares que se les imponen. Dos de ellos, además, tenían antecedentes policiales.

En plena calle

La segunda investigación llevada a cabo por la Policía Nacional que ha permitido desmantelar otro punto de venta de droga en el cap i casal se inició tras tener conocimiento de que un hombre estaba vendiendo droga en plena calle. Al parecer, el sospechoso se desplazaba a los distintos puntos de encuentro en su coche para contactar con los compradores, lo que le facilitaba una rápida huida.

Material intervenido en una de las dos operaciones de la Policía Nacional en València. / Policía Nacional

Durante las pesquisas de este caso, y ante los avances de la investigación, los agentes procedieron a realizar una entrada y registro en la vivienda del sospechoso en cuyo interior se incautaron 185 gramos de cocaína, casi 562 de marihuana, 22 de cristal, 17 de MDMA, dos botes de popper, un revólver, 36 cartuchos y 1840 euros en efectivo, además de útiles empleados para el pesaje y venta de la droga. Por estos hechos los policías procedieron a la detención del sospechoso y de su hermano, quien también se encontraba en la vivienda y podría estar involucrado en la venta de drogas al menudeo.