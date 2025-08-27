Se entrega tras atropellar a un ciclista y darse a la fuga en Elx

La Guardia Civil ha esclarecido un accidente de circulación ocurrido el pasado 9 de agosto en la carretera CV-86, en Elx, en el que un ciclista resultó herido de carácter grave tras ser alcanzado por un vehículo cuyo conductor se dio posteriormente a la fuga y que acabó entregándose a las autoridades días después.

La alerta se recibió a través del teléfono de emergencias 112 y se desplazaron de inmediato al lugar, el kilómetro 13,020 de la CV-86, efectivos del Destacamento de Tráfico de Alicante y un Equipo de Investigación de Siniestros (EIS), quienes confirmaron la gravedad de las lesiones sufridas por la víctima, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

El ciclista fue auxiliado inicialmente por una viandante y trasladado posteriormente al Hospital General Universitario de Elx . En el lugar del accidente se localizaron restos de la bicicleta con "importantes desperfectos" y también del vehículo causante del atropello.

Inspección ocular

Ante estos sucesos, el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) de Subsector de Tráfico de Alicante se hizo cargo de las investigaciones, que incluyeron una "exhaustiva" inspección ocular, el visionado de numerosas cámaras de vigilancia, así como la comprobación en talleres y desguaces para localizar posibles reparaciones relacionadas con el vehículo fugado.

La difusión del accidente por terceras personas en medios de comunicación y redes sociales facilitó, además, la obtención de nuevas pruebas. Gracias a la colaboración ciudadana y a la investigación policial, el 14 de agosto el presunto autor de los hechos, un varón de 31 años y vecino de Elx, se entregó voluntariamente a las autoridades y reconoció su implicación.

Tras la inspección ocular del vehículo del presunto autor, los agentes verificaron la correspondencia de los daños con el siniestro vial, por lo que quedó detenido. Al conductor se le atribuyen los delitos de lesiones por imprudencia grave y abandono del lugar del accidente.

Tras la toma de declaración quedó a disposición del Juzgado de Instrucción de Instrucción de Guardia del Partido Judicial de Elx.