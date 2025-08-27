Herido con quemaduras de gravedad un joven de 26 años en el incendio de una vivienda en Carpesa
El afectado ha sido evacuado en ambulancia a la Unidad de Quemados del Hospital La Fe de València debido a la gravedad de las lesiones
Un joven de 26 años de edad ha resultado herido de gravedad con quemaduras por todo el cuerpo, algunas de ellas de gravedad, tras el incendio declarado a primera hora de la tarde de este miércoles en una vivienda de la pedanía valenciana de Carpesa.
El Centro de Información y Coordinación de Urgencias(CICU) ha recibido a las 13.59 horas el aviso de una persona que presentaba múltiples quemaduras en el cuerpo debido al incendio originado en una vivienda situada en la zona de la Entrada del Molí dels Canyars de esta pedanía de València.
Hasta el lugar se han desplazado rápidamente efectivos de Bomberos de València y agentes de la Policía Local de València. Además, se ha movilizado una ambulancia del Servicio de Asistencia Médica de Urgencia (SAMU), cuyo personal sanitario ha atendido a un hombre de 26 años que presentaba múltiples quemaduras en el cuerpo.
La Guardia Civil asume la investigación
Una vez estabilizado y ante la gravedad de las lesiones que presentaba el afectado por todo el cuerpo, el joven ha sido trasladado a la Unidad de Quemados del Hospital La Fe de València, donde permanece ingresado.
Por el momento se desconoce su pronóstico. Tampoco han trascendido las causas que han provocado el incendio. Se sabe, eso sí, que la Guardia Civil ha asumido la investigación del caso para esclarecer los motivos que han causado este suceso.
