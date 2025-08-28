Muere un bañista ahogado en la playa de Port Saplaya

Un bañista ha fallecido por ahogamiento este mediodía en la playa de Port Saplaya, en Alboraia. Al parecer, el hombre se estaba dando un baño cuando ha sido arrastrado por las corrientes, que lo han empujado hacia uno de los espigones del arenal, y que impedía que el hombre pudiera salir.

Según explican testigos del ahogamiento, el hombre contaba con avanzada edad y estaba pasando el día con su mujer. Tras alertar de los problemas que estaba afrontando el hombre, el equipo de socorristas ha acudido a su rescate en una lancha.

Zona del arenal donde se ha producido el ahogamiento de un hombre. / L-EMV

Después de conseguir sacarlo del agua, los socorristas de la posta sanitaria han comenzado a practicarle maniobras de reanimación durante más de 20 minutos. El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), por su parte, ha recibido un aviso por ahogamiento a las 12.11 horas de este jueves. A su llegada, los efectivos sanitarios del SAMU han retomado las maniobras de reanimación, pero finalmente solo han podido confirmar la muerte del hombre.

Una comisión judicial se ha desplazado hasta el lugar para proceder al levantamiento de cadáver, que ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Valencia, donde en las próximas horas le será practicada la autopsia que desvelará las causas de la muerte.

Ondeaba la bandera verde

Bañistas que se encontraban en esta playa de Alboraia afirman que en el momento en el que se ha producido el ahogamiento ondeaba la bandera verde. Un distintivo que media horas después de producirse el suceso ha sido cambiado a amarillo como medida preventiva, debido a las corrientes marinas que se están registrando.

