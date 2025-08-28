Un fallecido en una explosión en la Pirotecnia Ferrández de Redován

Una persona ha fallecido como consecuencia de una explosión registrada en las instalaciones de la empresa Pirotecnia Ferrández, en Redován, este jueves sobre las nueve y media de la mañana, según ha confirmado el Consorcio Provincial de Bomberos.

Este jueves sobre las 9.31 horas de la mañana se ha registrado una fuerte deflagración en el recinto de la Pirotecnia Ferrández, en el término municipal de Redován, según ha confirmado la alcaldesa Nely Ruiz y el Consorcio Provincial de Bomberos.

La explosión se ha producido en una caseta de transformación de artículos pirotécnicos, el fuego ya ha sido estabilizado por bomberos.

Según las mismas fuentes, además de la persona fallecidos, no hay heridos. El Consorcio ha movilizado inicialmente un helicóptero Alfa 9 sanitario que finalmente no ha sido necesario al certificar que no hay mas personas heridas. S Se movilizan parque de bomberos de Orihuela y Almoradí con 8 vehículos de bomberos y sus correspondientes dotaciones. Informado oficial de guardia del CPBA