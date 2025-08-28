Dieciséis detenidos, entre ellos un profesor de secundaria, por posesión y distribución de pornografía infantil

Poseían miles de archivos de imágenes y vídeos de explotación sexual infantil en los que aparecían imágenes de graves agresiones sexuales a menores de edad, así como otras prácticas vejatorias para las víctimas. Además, distribuían este contenido entre otros "aficionados" a este material. Por estos hechos la Policía Nacional ha detenido a 16 personas e investiga a otras cinco como presuntos autores de un delito de tenencia y distribución de pornografía infantil.

De todas las personas detenidas, entre las que se encuentra un hombre de Valencia y otro de Castelló, destacan un profesor de secundaria, en Barcelona, y los arrestados en Cáceres y Lugo, quienes han ingresado en prisión provisional debido a la gravedad y crudeza de las agresiones sexuales contenidas en los archivos que compartían. También ha sido arrestado un hombre en Girona, que además de ser responsable de la distribución de más de 85.000 archivos, observaba y fotografiaba desde su domicilio a menores mientras estaban en el patio del colegio. En el registro de su vivienda los agentes localizaron unos prismáticos.

Imágenes de violaciones y prácticas degradantes

Durante la investigación, llevada a cabo por agentes de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional en colaboración con otros cuerpos de policía internacionales, especialmente con la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos cuya ayuda ha sido fundamental para identificar a los investigados, se han intervenido miles de archivos. Todos ellos contenían imágenes y vídeos de graves agresiones sexuales a menores de edad, además de otras prácticas degradantes y vejatorias para las víctimas.

Fue después de tener conocimiento de que varias personas estabas intercambiando material ilícito a traves de redes "Peer to Peer" (P2P) cuando los agentes de la Unidad Central de Ciberdelincuencia iniciaron la investigación de estos hechos que ahora han salido a la luz a través de un comunicado de la Policía Nacional. Este tipo de redes, explica la nota informativa, permiten poner en contacto a usuarios de cualquier parte del mundo y compartir casi cualquier tipo de archivo, entre los que se incluyen vídeos, imágenes, música, programas o documentos.

Detenidos en diferentes provincias españolas

La colaboración policial internacional, especialmente con la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, ha sido fundamental para identificar a las personas implicadas en los hechos. Del total de investigados, los agentes han conseguido identificar a 21 personas ubicadas en España, arrestando a 16 de ellas.

Entre los detenidos hay un hombre de Valencia y otro de Castelló. Además, han sido arrestados dos hombres en Girona, uno en Barcelona, uno en Cáceres, dos en Asturias, dos en Las Palmas, uno en Lugo, uno en Madrid, dos en Guipúzcoa, uno en Cantabria y otro en Pontevedra. Asimismo, otras cinco personas están siendo investigadas, dos de ellas en Navarra y otros tres hombres de Madrid, Málaga y Valladolid.

Colaboración ciudadana

La Policía Nacional recuerda que tiene habilitado el correo electrónico denuncias.pornografia.infantil@policia.es para que cualquier ciudadano que tenga información sobre la existencia de la difusión, tenencia y almacenamiento de pornografía infantil pueda comunicarlo de manera totalmente anónima y confidencial. Asimismo, recuerdan la importancia de no compartir o almacenar este tipo de imágenes de menores, ya que estarían incurriendo en la comisión de un delito.