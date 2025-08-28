El homicida que mató a tiros a un hombre en Alaquàs actuó por celos

Una explosión de celos y envidia mezclada con un deseo irracional de venganza hacia el hombre que mantuvo una relación sentimental con su pareja, mientras él cumplía una larga condena en prisión. Ese parece ser el motivo que ha provocado el asesinato a sangre fría de Yampan S.M., el hombre de 40 años que este miércoles moría a tiros en la puerta de su casa, un bajo en la calle Balmes de Alaquàs, tras recibir varios disparos en cuello y tórax en presencia de su hijo, quien, sin sospechar lo que iba a pasar, abrió la puerta al verdugo de su padre. Tras consumar el homicidio, el asesino huyó en un Seat Ibiza rojo.

El Grupo de Homicidios de la Jefatura de la Policía Nacional de Valencia, que ha asumido la investigación del caso, ha intensificado las labores de búsqueda que se iniciaron anoche para dar con el paradero del autor de este crimen pasional, al que ya tienen identificado. Se trata de un expresidiario de 38 años de edad y vecino de València. Por su parte, especialistas de la Policía Científica, que este miércoles ya realizaron la inspección ocular de la zona en busca de los posibles vestigios del autor del homicidio, ha precintado la vivienda para continuar con el rastreo de la casa en busca de pistas que permitan arrojar algo de luz a la investigación, que todavía se encuentra en fase de diligencias.

Disparó a bocajarro

Tal y como informó Levante-EMV, el asesinato a tiros de Yampan se produjo a última hora de la tarde de ayer, cuando este se encontraba en su domicilio, en un bajo del número 26 de la calle Balmes, en el barrio de los Faroles de Alaquàs, en compañía de su hijo, un joven de 20 años. Sobre las 20.00 horas, el homicida llamó al timbre y el hijo del fallecido abrió la puerta. Tras preguntarle por su padre, comenzó a disparar a bocajarro contra su víctima, al menos, hasta en cuatro ocasiones, causándole heridas en el cuello y en el tórax que provocaron su muerte. El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) recibió el aviso a las 20.01 horas. A su llegada, el personal médico del SAMU comprobó que la víctima, un varón de 40 años de edad y etnia gitana, presentaba heridas por arma de fuego, procediendo a realizar las pruebas habituales para confirmar que el hombre había fallecido.

Las primeras investigaciones hacían sospechar que el crimen pudiera tratarse de una venganza, ya que el fallecido es un viejo conocido por la Policía Local de Alaquàs con múltiples antecedentes penales por la venta de drogas al menudeo y otros delitos. A medida que avanza la investigación, se ha podido saber que el verdugo habría actuado por un ajuste de cuentas, pero no por una cuestión económica ni relacionada con las drogas, sino por la relación sentimental que el fallecido mantuvo con la pareja del homicida mientras este último estaba en prisión.

En un primer momento los vecinos, que escucharon tres detonaciones, pensaron que alguien estaba tirando petardos. Sin embargo, al escuchar una cuarta explosión fue cuando se percataron de que estaban disparando a alguien. Así lo cuenta María José, vecina del fallecido, quien todavía se alivia de haberse quedado encerrada en casa: "La policía me dijo que si hubiera salido a ver qué pasaba seguramente me hubieran dado un tiro a mí también". Fue su marido el que, tras escuchar los gritos de auxilio del hijo, que gritaba "socorro, han matado a mi papa", salió de la vivienda para asistir al afectado.

"Empezó a taponarle la herida. Tenía un disparo en el pecho y salía mucha sangre. Al final, antes de que llegara la policía ya había fallecido. Murió en los brazos de mi marido y se quedó tendido en el suelo", cuenta la mujer. Rápidamente, los vecinos llamaron al 112 y a la Policía Local "pero no nos lo cogían porque estabamos llamando todos a la vez". Hasta el lugar se desplazaron varias patrullas de la Policía Local de Alaquàs y de la Policía Nacional, quienes acordonaron la zona para evitar que las decenas de vecinos que se encontraban en las inmediaciones interfirieran en los trabajos de los agentes.

Los médicos del Instituto de Medicina Legal de Valencia trasladan el cuerpo sin vida del hombre asesinado a tiros en su casa de Alaquàs. / Fernando Bustamante

Identificado el presunto homicida

Especialistas de la Policía Científica realizaron la inspección ocular de la vivienda y de la zona en busca de los posibles vestigios del autor del homicidio, que huyó en un Seat Ibiza rojo conducido por una segunda persona que le esperaba en el vehículo para escapar. La Policía inició las labores de rastreo para encontrar al homicida, quien permanece en paradero desconocido, aunque ya ha sido identificado. Se trataría de un hombre de 38 años residente en València que acaba de salir de prisión de cumplir una condena. Agentes del Grupo de Homicidios de la Jefatura de Valencia, que han asumido el caso, han precintado la vivienda para continuar con la inspección en busca de pistas que permitan arrojar luz al caso.

Agentes de la Policía Local custodian el acceso a la vivienda del hombre matado a tiros en Alaquàs. / Fernando Bustamante

Pasadas las 22.00 horas, la comisión judicial desplazada a la zona procedió al levantamiento del cadáver para su traslado al Instituto de Medicina Legal de Valencia, donde este jueves le será practicada la autopsia. Por su parte, la policía ha intensificado las labores de búsqueda para dar con el paradero del presunto autor de este sangriento crimen.