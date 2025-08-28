Un okupa armado con un cúter siembra el pánico en una urbanización de Torrevieja

Torrevieja vivió el pasado jueves una jornada marcada por el miedo y la tensión. Lo que parecía un día más en la urbanización Duquesa Beach, situada a escasos metros de la playa de Los Locos, terminó en escenas de auténtico caos cuando un okupa que presuntamente residía de manera ilegal en una vivienda del complejo, protagonizó un violento altercado armado con un cúter.

Una discusión que acabó en caos

Según se puede ver en las imágenes difundidas en redes sociales, todo comenzó cuando varios vecinos recriminaron al ocupante su permanencia en el inmueble, propiedad de un ciudadano extranjero. Lo que en principio era un cruce de palabras se transformó en una situación peligrosa: desde la vivienda se lanzaron macetas, cubos de agua y sillas a la calle, mientras el hombre blandía un cúter en plena discusión.

En medio de la confusión, uno de los residentes recibió un golpe en la cabeza y la alarma se extendió rápidamente por todo el complejo.

Altercado en plena urbanización turística de Torrevieja

La escena se produjo en un entorno habitualmente tranquilo y familiar, con piscina comunitaria y presencia tanto de residentes habituales como de veraneantes. El contraste entre la calma característica de este enclave y los momentos de tensión vividos dejó a la comunidad en estado de alerta. Lo que debía ser un espacio de descanso junto al mar se convirtió de repente en el centro de todas las miradas.

Las imágenes grabadas por testigos no tardaron en difundirse. En los vídeos, que han circulado por diferentes cuentas de Instagram y Facebook, se aprecia la magnitud del altercado y se escuchan gritos de “¡policía!” durante la reyerta. La viralidad fue inmediata: cientos de miles de reproducciones y una ola de comentarios multiplicaron el impacto del suceso más allá de la propia urbanización, situando a la urbanización Duquesa Beach en el foco de la opinión pública.

El altercado tuvo su desenlace con la detención de un hombre de 34 años, tal y como adelantó TVT. La Guardia Civil de Torrevieja lo trasladó entre aplausos de los vecinos, que rompieron en júbilo al ver cómo se ponía fin a la tensión vivida. Al arrestado se le atribuyen delitos de lesiones y amenazas con arma blanca.

El caso vuelve a poner sobre la mesa la cuestión de las ocupaciones ilegales en zonas turísticas. La combinación de segundas residencias, propietarios ausentes durante parte del año y la dificultad de resolver estas situaciones de forma inmediata está generando conflictos en diferentes puntos de la provincia de Alicante. Lo ocurrido en Torrevieja es un ejemplo más de cómo estos episodios pueden alterar por completo la convivencia vecinal.