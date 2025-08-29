Dos años de prisión para una directora financiera por estafar a su empresa más de 154.000 euros

Dos años de prisión y el pago de una multa de 1.620 euros. Esa es la condena que el Tribual de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia ha impuesto a una mujer por estafar más de 154.000 euros a la empresa frutícola para la que trabajaba como directora financiera, a la que deberá devolver el dinero estafado. La sentencia ya es firme en aplicación después de que las acusaciones y la defensa alcanzaran un acuerdo de conformidad durante el juicio celebrado el pasado mes de junio en la Ciudad de la Justicia de Valencia.

La resolución judicial declara probado que la trabajadora realizó entre junio de 2017 y junio de 2019 hasta 41 transferencias bancarias por un importe conjunto de 114.774 euros en favor de cuentas de las que era titular en exclusiva o junto con su esposo, que era ajeno al fraude, simulando pago a la Agencia Tributaria. Igualmente, la directora financiera libró hasta 50 cheques y pagarés al portador que hizo efectivos a su favor imitando la firma del administrador entre octubre de 2018 y junio de 2019.

Una auditoría interna destapó el desfalco

Su banco detectó posibles irregularidades en las transferencias y le pidió explicaciones, ante lo cual la acusada remitió un correo electrónico donde adjuntó diversos modelos de pagos a Hacienda para justificar los movimientos y una carta falsa del administrador de la mercantil donde este respaldaba la operativa. La propia empresa perjudicada ya le había llamado la atención por diversas irregularidades en el desempeño de sus funciones tras advertir que no cumplía debidamente con los encargos que se le hacían y ella decidió entonces solicitar la baja voluntaria.

Con posterioridad, en mayo de 2019, la empresa encargó una auditoría interna ante los desajustes contables y fiscales existentes, que destapó el desfalco cometido.

Devolución del dinero con intereses

La sentencia declara a la encausada autora de un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial con un delito de estafa agravada. Además de los dos años de prisión, el Tribunal le ha impuesto el pago de una multa de 1.620 euros y la obligación de indemnizar a la mercantil perjudicada en la cantidad defraudada, que asciende en total a 154.536 euros, más los intereses correspondientes.