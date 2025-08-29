Detenidos dos pasajeros en el aeropuerto de València por viajar con exceso... de marihuana

Escondidos en dos maletas de mano, enrollados en bolsas de plástico y con la inocencia de pensar que podrían burlar los estrictos controles de seguridad del Aeropuerto de València y colar el cargamento hasta su destino, la ciudad alemana de Frankfurt. Es el método que dos ciudadanos belgas han utilizado para tratar de transportar hasta 20 kilos de marihuana que los turistas llevaban ocultos en sus valijas.

La Guardia Civil ha detenido por estos hechos a los dos traficantes de droga a los que se les acusa de un delito contra la salud pública. Según informa el Instituto Armado en un comunicado, los arrestados fueron sorprendidos tratando de introducir el cargamento de cannabis, hasta 20 kilogramos, en el interior de las maletas con la intención de transportarlas hasta su destino final, en Alemania.

Un comportamiento extraño

Al parecer, los agentes observaron una actitud agitada y sospechosa en dos pasajeros con destino a la citada ciudad alemana. Al comprobar con el escáner de rayos X el interior de las maletas detectaron una serie de masas compatibles con la presencia de sustancias estupefacientes, por lo que localizaron a los dueños de las valijas para preguntarles por su contenido.

Un agente de la Guardia Civil revisa una de las maletas en la que los detenidos llevaban la marihuana. / Guardia Civil

Ambos manifestaron desconocer su contenido. Sin embargo, al abrir las maletas en presencia de los pasajeros, los agentes se encontraron con un auténtico cargamento de marihuana, sustancia que iba distribuida en los dos bultos y envuelta en grandes bolsas de plástico. Tras realizar la prueba de narcóticos, el test detectó que se trataba de marihuana. En concreto, 20 kilos de esta sustancia, según confirmaron después de pesarla.

A disposición judicial

Así, agentes del Servicio Fiscal y de Fronteras de la sección del Aeropuerto de València, quienes llevaron a cabo la investigación, procedieron a la detención de estos pasajeros, dos hombres de nacionalidad belga acusados de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. Las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Quart de Poblet.