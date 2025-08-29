Detenido por amenazar con un cuchillo en el cuello a la dueña de la casa a la que había entrado a robar en València

En plena madrugada, aprovechando la tranquilidad de las noches de agosto en la ciudad y la ausencia de viandantes, pero con la mala suerte de que la propietaria de la vivienda a la que había entrado a robar se encontraba en el domicilio durmiendo. Ello no impidió que el ladrón cesara en su empeño de desvalijar la casa que había asaltado en el distrito del Marítim, haciéndolo mientras intimidaba a la moradora, a la que despertó apuntándole con un cuchillo en el cuello bajo la amenaza de matarla si no le daba todos los efectos de valor.

Por estos hechos que ocurrieron la madrugada del pasado viernes, 22 de agosto, sobre las 04.00 de la madrugada, agentes de la Policía Nacional han detenido en València a un hombre de 44 años como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación. Según informa el cuerpo policial en un comunicado, el ladrón se llevó consigo más de cincuenta piezas de joyería, dinero, un televisor y diversas botellas de bebidas alcohólicas, un botín que ya le ha sido incautado y devuelto a su legítima propietaria.

Recorrieron la casa mientras la agarraba por la espalda

Tras recibir un aviso en la sala del 091 de una mujer que denunciaba que acababa de ser víctima de un robo con violencia e intimidación en su casa por parte de un varón que portaba un cuchillo, una patrulla de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana acudió a un domicilio ubicado en la primera planta de un edificio del distrito de Marítim. Inmediatamente los agentes acudieron al lugar y se entrevistaron con la víctima, que manifestó que mientras se encontraba durmiendo en su cama, un varón la despertó poniéndole un cuchillo en el cuello a la vez que le amenazaba con matarla si no le daba todos los efectos de valor que tuviese.

Según informa la Policía, el autor obligó a la víctima a recorrer el domicilio mientras la agarraba por la espalda y mantenía el arma en su cuello a la vez que sustraía un gran número de joyas, dinero y otros efectos del interior de la vivienda. Una vez consiguió su botín, el ladrón abandonó el domicilio que había asaltado por la puerta principal con un carrito de la compra para transportar todos los efectos sustraídos.

Un hombre con múltiples antecedentes policiales

Tras las primeras indagaciones y con el objetivo de intentar localizar al autor del robo junto con las pertenencias sustraídas, los policías se dirigieron a una zona de la ciudad en la que el día antes habían detenido a un hombre que coincidía con las características aportadas por la denunciante. Posteriormente y tras numerosas batidas, los agentes localizaron al autor de los hechos, confirmando que se trataba del sospechoso que barajaban. Al percibir la presencia de los agentes, el ladrón abandonó el carrito de la compra para emprender la huida corriendo.

Tras una breve persecución, el hombre, con numerosos antecedentes policiales, fue alcanzado por los policías instantes después, comprobando que llevaba consigo una mochila que contenía las joyas que había sustraído en la vivienda momentos antes. Es por ello que los agentes procedieron a su detención, pasando tras la correspondiente toma de declaración en la comisaría a disposición judicial para que el Juzgado de Instrucción en funciones de guardia acuerde las medidas cautelares que se le imponen. Todos los efectos que habían sido sustraídos en este robo con violencia fueron entregados más tarde a su legítima propietaria.