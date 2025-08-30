La Policía intensifica la búsqueda para detener al autor del crimen de Alaquàs

La Policía Nacional ha intensificado las labores de búsqueda para estrechar el cerco sobre el hombre de 38 años que este miércoles mató a tiros a Yampan S.M. mientras este se encontraba en compañía de su hijo de 20 años en su casa, un bajo de la calle Balmes del barrio de Los Faroles de Alaquàs. Tras consumar el asesinato a sangre fría, disparando a bocajarro sobre su víctima al menos hasta en cuatro ocasiones y causándole graves lesiones en cuello y tórax que causaron su muerte casi al instante, el homicida huyó a bordo de un Seat Ibiza rojo conducido por otra persona, con la que presuntamente habría planeado el crimen. Así lo hace sospechar el hecho de que se quedara esperando en el vehículo para darse a la fuga y escapar rápidamente del lugar en el que se produjeron estos hechos que han conmocionado a la localidad de l'Horta Sud.

Desde que ocurriera el asesinato perpetrado sobre las 20.00 horas de la tarde del 27 de agosto, parece que la tierra se haya tragado al autor de los disparos, un hombre con múltiples antecedentes penales y puesto en libertad recientemente tras cumplir una larga condena en prisión, que continúa en paradero desconocido. Desde el primer momento la Policía Nacional estableció un extenso dispositivo de búsqueda y localización en el que también colaboró inicialmente la Policía Local de Alaquàs instalando puntos de vigilancia en el municipio. El Grupo de Homicidios de la Jefatura de la Policía Nacional de Valencia, que ha asumido la investigación del caso, ya lo tiene identificado y ahora trabaja sin descanso para darle caza. De ahí que la policía haya incrementado los controles policiales por distintos puntos estratégicos de la ciudad de València y su área metropolitana ante la sospecha de que pueda permanecer escondido.

La vivienda permanece precintada

Mientras, la vivienda de la víctima, donde se cometió el asesinato, permanece precintada después de que especialistas de la Policía Científica realizaran este miércoles la inspección ocular de la casa y sus inmediaciones en busca de los posibles vestigios del autor del homicidio. De hecho, no se descarta que se lleven a cabo nuevos rastreos en busca de pistas que permitan arrojar algo de luz a la investigación de este caso que se encuentra bajo secreto de sumario. Según los primeros datos, todo parece que el crimen estuvo motivado por una explosión de celos y envidia mezclada con un deseo irracional de venganza hacia el hombre que mantuvo una relación sentimental con su pareja, mientras él cumplía una larga condena en prisión.

Agentes de la Policía Local de Alaquàs en la vivienda en la que se produjo el crimen. / Fernando Bustamante

Tal y como informó Levante-EMV, el asesinato a tiros de Yampan se produjo a última hora de la tarde de ayer, cuando este se encontraba en su domicilio, en un bajo del número 26 de la calle Balmes, en el barrio de los Faroles de Alaquàs, en compañía de su hijo, un joven de 20 años. Sobre las 20.00 horas, el homicida llamó al timbre y el hijo del fallecido abrió la puerta. Tras preguntarle por su padre, comenzó a disparar a bocajarro contra su víctima, al menos, hasta en cuatro ocasiones, causándole heridas en el cuello y en el tórax que provocaron su muerte. El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) recibió el aviso a las 20.01 horas. A su llegada, el personal médico del SAMU comprobó que la víctima, un varón de 40 años de edad y etnia gitana, presentaba heridas por arma de fuego, procediendo a realizar las pruebas habituales para confirmar que el hombre había fallecido.

"Socorro, han matado a mi papa"

Las primeras investigaciones hacían sospechar que el crimen pudiera tratarse de una venganza, ya que el fallecido es un viejo conocido por la Policía Local de Alaquàs con múltiples antecedentes penales por la venta de drogas al menudeo y otros delitos. A medida que avanza la investigación, se ha podido saber que el verdugo habría actuado por un ajuste de cuentas, pero no por una cuestión económica ni relacionada con las drogas, sino por la relación sentimental que el fallecido mantuvo con la pareja del homicida mientras este último estaba en prisión.

En un primer momento los vecinos, que escucharon tres detonaciones, pensaron que alguien estaba tirando petardos. Sin embargo, al escuchar una cuarta explosión fue cuando se percataron de que estaban disparando a alguien. Así lo contaba María José, vecina del fallecido, quien ayer se aliviaba de haberse quedado encerrada en casa: "La policía me dijo que si hubiera salido a ver qué pasaba seguramente me hubieran dado un tiro a mí también". Fue su marido el que, tras escuchar los gritos de auxilio del hijo, que gritaba "socorro, han matado a mi papa", salió de la vivienda para asistir al afectado.

Momento del levantamiento de cadáver del hombre asesinado en Alaquàs. / Fernando Bustamante

"Empezó a taponarle la herida. Tenía un disparo en el pecho y salía mucha sangre. Al final, antes de que llegara la policía ya había fallecido. Murió en los brazos de mi marido y se quedó tendido en el suelo", cuenta la mujer. Rápidamente, los vecinos llamaron al 112 y a la Policía Local "pero no nos lo cogían porque estábamos llamando todos a la vez". Hasta el lugar se desplazaron varias patrullas de la Policía Local de Alaquàs y de la Policía Nacional, quienes acordonaron la zona para evitar que las decenas de vecinos que se encontraban en las inmediaciones interfirieran en los trabajos de los agentes.

Identificado el presunto homicida

Especialistas de la Policía Científica realizaron la inspección ocular de la vivienda y de la zona en busca de los posibles vestigios del autor del homicidio, que huyó en un Seat Ibiza rojo conducido por una segunda persona que le esperaba en el vehículo para escapar. La Policía inició las labores de rastreo para encontrar al homicida, quien permanece en paradero desconocido, aunque ya ha sido identificado. Se trataría de un hombre de 38 años residente en València que acaba de salir de prisión de cumplir una condena. Agentes del Grupo de Homicidios de la Jefatura de Valencia, que han asumido el caso, han precintado la vivienda para continuar con la inspección en busca de pistas que permitan arrojar luz al caso.

Pasadas las 22.00 horas, la comisión judicial desplazada a la zona procedió al levantamiento del cadáver para su traslado al Instituto de Medicina Legal de Valencia, donde este jueves le será practicada la autopsia. Por su parte, la policía ha intensificado las labores de búsqueda para dar con el paradero del presunto autor de este sangriento crimen.