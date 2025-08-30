Detenidas 13 personas por robar más de 300 toneladas de ropa usada en la C. Valenciana

La Policía Nacional ha desarticulado dos grupos delictivos y ha detenido a 13 personas acusadas de robar más de 300 toneladas de ropa usada en la Comunitat Valenciana. Las prendas en su conjunto están valoradas en un millón de euros.

Los robos se perpetraban fingiendo que eran empleados de una fundación social y así abrían los contenedores en los que se deposita la ropa donada.

Pusieron en peligro una fundación social

La investigación se inició en junio del año pasado año tras la denuncia del responsable de una fundación dedicada a la inserción social de personas en riesgo de exclusión. En la denuncia, alertaba de un gran número de robos con fuerza en sus contenedores de recogida de ropa usada, según han indicado fuentes policiales.

Las sustracciones se producían sin dañar ni forzar los contenedores y habían causado un grave perjuicio económico a la fundación hasta el punto de que ponía en riesgo su labor social. Y es que en total se han robado más de 360.000 kilos de ropa de contenedores ubicados en distintas poblaciones de la Comunitat Valenciana. El valor global de estas prendas es, aproximadamente, de un millón de euros.

Los investigadores del grupo de Robos de Valencia identificaron a varias hombres que iban en furgonetas de alquiler y, vestidos con ropas de trabajo, se hacían pasar por empleados de la fundación para pasar inadvertidos. De esta forma, llevaban a cabo los robos tanto de día como de noche.

Durante las vigilancias policiales, se comprobó que los sospechosos tenían llaves especiales para abrir los contenedores y cometían robos continuados en localidades de l'Horta Nord, l'Horta Sud, el Camp de Túria, la Ribera y la Safor, así como en València ciudad y otros municipios de Castelló y Alicante. De hecho, podían llegar a hacer varios trayectos al día.

En la primera fase de la investigación, los agentes comprobaron que, una vez que cargaban al máximo el furgón de alquiler, se dirigían a Ontinyent, donde hacían un pesaje en una báscula y a continuación acudían a descargar la ropa a una nave industrial ubicada en la misma comarca.

Al registrar la nave, la Policía comprobó que era un centro logístico preparado para su receptación y localizó a ocho trabajadores que, al verse sorprendidos, intentaron ocultarse entre los montones de ropa. La empresa contaba con puestos de trabajo para la selección de la ropa y con maquinaria industrial, como dos máquinas elevadoras, una báscula y una empaquetadora-flejadora.

Montones con bolsas de ropa sustraída intervenidos por la Policía en la operación. / CNP

Los agentes también arrestaron al empresario que lideraba la actividad de receptación y distribución de ropa, quien tenía un entramado societario que utilizaba para dar salida a otros países a las prendas robadas. Además, tenía a todos los trabajadores sin contrato laboral ni medidas de seguridad. Algunos estaban indocumentados y en situación irregular.

En el momento de las detenciones, se intervino una furgoneta cargada con cerca de 2.000 kilos de ropa sustraída, valorada en casi 6.000 euros, y se recuperaron múltiples toneladas de ropa, maquinaria industrial, llaves utilizadas para robar en los contenedores de ropa.

También se incautaron otros tres vehículos, dos furgonetas y un vehículo de alta gama utilizado por el líder de la empresa receptadora.

En una segunda fase de la investigación, los agentes localizaron otra nave en Alzira, donde los sospechosos almacenaban la ropa sustraída diariamente de los contenedores y en la que los policías hallaron 200.000 kilos de ropa y una furgoneta cargada con otros 2.000 kilos de prendas de vestir.

La operación policial se ha saldado con la detención de 13 personas como presuntas responsables de los delitos de robos con fuerza. A once de ellas se les considera también responsables de un delito de receptación. Sobre uno de los acusados consta también de una orden de ingreso prisión. Además, se imputa al empresario un delito contra los derechos de los trabajadores.