Encuentran el cadáver de una mujer en su casa de l'Eliana en avanzado estado de descomposición

Una mujer de 56 años ha sido encontrada muerta en su vivienda habitual en el centro de l'Eliana. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación tras haber asistido a la familia de la víctima, que dio la voz de alarma el viernes por la noche. Hasta allí se desplazó la Guardia Civil y la Policía Local de l'Eliana y encontraron el cuerpo en avanzado estado de descomposición.

Todo indica que la mujer falleció hace algo más de una semana, entre 8 y 10 días, y después de no contestar a las llamadas y no saber nada de ella, sus familiares fueron a buscarla a su domicilio. El vecindario también mantenía el contacto con ella de forma regular ya que vivía sola.

El Instituto de Medicina Legal de València realizará la autopsia de la mujer para esclarecer las causas de la muerte pero todas las fuentes presentes descartan el homicidio o el intento de robo en el domicilio. Además, tal como ha podido saber este diario, la mujer había requerido la presencia de la Policía Local y los Bomberos en anteriores ocasiones y formaba parte de los programas de Servicios Sociales del Ayuntamiento de l'Eliana.