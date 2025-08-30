Investigación
La Policía indonesia halla el cuerpo sin vida de la española Matilde Muñoz, desaparecida hace dos meses
EFE
Bangkok
La Policía de la isla indonesia de Lombok ha hallado el cuerpo sin vida de la española Matilde Muñoz, vecina de Palma desaparecida desde hace dos meses, según confirmaron a EFE este sábado desde la comisaría indonesia encargada del caso y un familiar de la víctima.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Un accidente múltiple entre 10 vehículos y un camión deja más de veinte kilómetros de atasco en la A-7
- Giro del tiempo en Valencia: llegan lluvias y tormentas con granizo
- Guerra de sombrillas: «Estoy harto de sentarme en tercera fila y que haya sombrillas vacías en la primera línea»
- Maribel Vilaplana reaparece en el estadio del Levante y enciende las redes
- Los pisos turísticos en Cullera se disparan hasta los 3.500 euros semanales en septiembre
- Una influencer compra el palacete más emblemático del centro de Torrent
- Pastisseria Tano vuelve al centro de Gandia el 1 de septiembre
- Cortan parte de la línea 1 del metro por un incendio cerca de un desguace de Massalavés