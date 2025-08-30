La Policía Nacional detiene a una mujer por un delito de tráfico de drogas al ser descubierta con 203 gramos de cocaína
Jose A. Rico
Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad de Elda a una mujer de 52 años de edad, como presunta autora de un delito de tráfico de drogas. La detenida fue descubierta por los agentes con 203 gramos de cocaína ocultos en una riñonera.
Los hechos tuvieron lugar cuando una patrulla de seguridad ciudadana se encontraba de servicio circulando por una zona habitual de venta de sustancias estupefacientes de la localidad eldense y observaron a una mujer que iba caminando por la vía pública y al percatarse de la presencia policial comenzó a mostrar una actitud nerviosa y huidiza.
Ante tal actitud, los agentes decidieron darle el alto comprobando que portaba una riñonera sujeta a la cintura, la cual al ser inspeccionada contenía en su interior dos envoltorios conteniendo una sustancia blanca tratándose de cocaína con un peso total de 203 gramos.
Por ello, los agentes procedieron a la detención de la mujer como presunta autora de un delito de tráfico de drogas.
La detenida, tras la práctica de las diligencias policiales, ha sido puesta a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de la localidad de Elda.
