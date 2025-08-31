Cuatro años y tres meses de cárcel para el frutero de l'Horta que intentó violar a un niño de 12 años

Cuatro años y tres meses de prisión, además del pago de una indemnización de 15.000 euros en concepto de responsabilidad civil por los daños psicológicos ocasionados. Es la pena que el Tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia impone para el dependiente que intentó agredir sexualmente a un menor de 12 años que entró a comprar limones a una frutería de un municipio de l'Horta que este diario no revela para proteger el anonimato de la víctima. Además, la Sala condena al frutero a cinco años de libertad vigilada, a cumplir a partir del cumplimiento de la pena de cárcel, y la prohibición de aproximarse a menos de 300 metros de la víctima durante este mismo tiempo.

Escapó tras darle una patada

La agresión sexual en grado de tentativa ocurrió el 24 de octubre de 2022, cuando el niño acudió al establecimiento para comprar limones, atendiendo a un encargo de su madre. Según los hechos probados, al acceder al local, el empleado, un hombre de 24 años natural de Pakistán, le llamó para que entrara en el almacén, momento que aprovechó para abalanzarse sobre él e intentar besarle después de cerrar la puerta para no ser vistos. Ante la negativa del niño, que se movía para evitarlo, el frutero le cogió de la nuca y le apoyó contra unas cajas mientras le bajaba los pantalones con la intención de penetrarle.

De hecho, el hombre llegó a untarle gel hidroalcohólico con la intención de consumar la violación, pero el menor, que en un principio permanecía inmóvil, reaccionó, le dio una patada y huyó corriendo de la tienda. Al llegar a su casa y contarle lo sucedido a su madre, la mujer acudió a la frutería para pedir explicaciones al agresor y retenerlo mientras esperaba la llegada de una patrulla de policía, a la que llamó para denunciar los hechos de los que su hijo acababa de ser víctima.

Pidió a los padres que no denunciaran

Durante el juicio celebrado a inicios de julio en la Ciudad de la Justicia de València, el acusado negó los hechos que se le imputaban y esgrimió que las lesiones que presentaba el niño era porque había intentado robarle fruta, como aseguraba que había hecho en otras ocasiones anteriormente, y tuvo que amenazarle con un palo de escoba para que no lo hiciera. Acto seguido contradecía esta versión y aseguraba que fue el menor el que trató de besarle: "Me cogió por detrás y me empezó a besar en la mejilla y le dije que se fuera. Se enfadó, me robó tres limones y se fue", esgrimió. El relato del menor fue ratificado por la madre, quien se percató de que algo raro le había ocurrido a su hijo porque al llegar a casa lanzó los limones y el euro que le había dado para pagarlos y se encerró en la habitación.

Al entrar al cuarto a preguntarle se fijó que el niño tenía la cara roja y parte del pantalón levantado. Tras enterarse de lo ocurrido, los padres se presentaron en el local para pedir explicaciones. Mientras esperaban a la policía, el agresor trató de negociar con ellos para que no denunciaran. "Nos decía que no quería problemas y que había sido un malentendido", afirmó la mujer ante el juez. Los agentes que acudieron al establecimiento tras recibir el aviso, por su parte, señalaron que el frutero llegó a admitir los hechos que en ese momento trataba de justificar alegando que "solo quería darle un beso". Aunque el menor llegó a afirmar en cámara Gesell que el hombre llegó a penetrarle, su madre declaró que nunca se llegó a consumar.

De ahí que el juez rebaje la pena a un tercio de lo que solicitaban inicialmente las acusaciones, que pedían trece años de cárcel y 21.250 euros, al no quedar acreditado que se llegara a producir el acceso carnal y tener en cuenta que la agresión "tuvo una breve duración" y que el niño "tenía una cierta capacidad defensiva por su edad y no concurren circunstancias agravantes". Sin embargo, rechaza rebajar la pena al mínimo, como pedía la defensa, al considerar que el agresor "puso suficientes condiciones para alcanzar con un alto grado de probabilidad la consumación del acto sexual" al aprovecharse de la edad de la víctima y del aislamiento del almacén.

A la derecha, el acusado de agredir sexualmente a un menor en una frutería de l'Horta Nord. / A. Pérez

Además, señala que su conducta "implicó una muy relevante intromisión en la esfera sexual del ofendido, con un claro componente vejatorio que causó una repercusión en la víctima, que sufrió un trastorno adaptativo que tardó en estabilizar noventa días y le dejó secuelas. Es por ello que mantiene la pena de cárcel y condena al agresor sexual a cuatro años y tres meses de prisión, además del pago de una indemnización de 15.000 euros.