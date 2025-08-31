VIOLENCIA DOMÉSTICA
Muere una mujer de 48 años tras ser apuñalada por su hermano en Valdemoro (Madrid)
Los hechos se produjeron este sábado por circunstancias que se desconocen en un chalé situado en la calle República Argentina
Europa Press
Una mujer de 48 años ha muerto en el Hospital de Valdemoro tras recibir este sábado una puñalada presuntamente por parte de su hermano, quien ya ha sido detenido por la Guardia Civil como presunto autor de los hechos, ha informado Emergencias Comunidad de Madrid y la Guardia Civil.
Los hechos se produjeron este sábado por circunstancias que se desconocen en un chalé situado en la calle República Argentina. La detención del hombre, de 46 años, se produjo tras cometer la agresión, según ha adelantado 'El Mundo'.
Según Emergencias Comunidad de Madrid, la mujer recibió una puñalada bajo el esternón e ingresó grave en el Hospital de Valdemoro, donde finalmente falleció. Los profesionales lograron revertir la parada cardiaca en dos ocasiones.
- Un accidente múltiple entre 10 vehículos y un camión deja más de veinte kilómetros de atasco en la A-7
- Alerta por calor en Valencia en el preludio de una noche casi infernal
- Maribel Vilaplana reaparece en el partido del Levante y enciende las redes
- Una influencer compra el palacete más emblemático del centro de Torrent
- La alcaldesa de Torrent cesa al jefe de prensa por un altercado en la casa de su expareja
- La Policía indonesia detiene a dos personas por el crimen de la española Mati Muñoz en Lombok
- Ford Almussafes se juega su futuro en octubre
- El 'regalo' que llena Gandia de andamios