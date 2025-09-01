Asaltan a varios menores migrantes en un centro de Madrid tras la violación de este fin de semana

Embozados tras sus capuchas, un grupo de individuos asaltaron este domingo por la noche a varios menores migrantes residentes en el Centro de Primera Acogida de Hortaleza de Madrid, según ha informado este lunes el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.

Los encapuchados "asaltaron y golpearon" a varios de estos menores que se encontraban anoche, pasadas las 22:00 horas, en las inmediaciones del centro, teniendo que ser hospitalizado uno de ellos, ha detallado Martín en la rueda de prensa para hacer balance de criminalidad del primer semestre de 2025 celebrada este lunes.

La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer los hechos, ocurridos el mismo fin de semana en el que un menor residente en las instalaciones ha sido detenido por violar a una adolescente de 14 años. Martín ha señalado que a quienes cometan delitos les debe caer toda la "intensidad" policial, pero que "los discursos de odio terminan expresándose en delitos de odio".

Los hechos ocurrieron en el parque Clara Eugenia del distrito de Hortaleza en la madrugada del sábado, y el adolescente fue detenido a las dos de la mañana, cuando regresó al lugar de los hechos tras recibir la llamada de un testigo, según adelantó OkDiario.

Mientras prosigue la investigación de la agresión, a cargo de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional, el juzgado madrileño a cargo del caso ha decretado, a petición de la Fiscalía, el internamiento en régimen cerrado del menor acusado.

Martín pide investigar lo sucedido

Durante su intervención esta mañana, Martín ha reclamado que se investiguen las circunstancias en las que se produjo la agresión sexual, haciendo hincapié en por qué el acusado se encontraba fuera de las instalaciones por la noche.

"Es importante que se aclaren las circunstancias en las que un menor de un centro puede encontrarse a altas horas de la mañana en la calle", ha apuntado el representante del Gobierno en la región, crítico como en ocasiones anteriores con la gestión que la Comunidad de Madrid realiza de los centros de acogida de menores migrantes.

Ahondando en la cuestión, el delegado ha hecho un llamamiento general, tanto a la población como a los representantes políticos madrileños, para trabajar de forma coordinada en aras de acabar con la violencia de género, y dejar de instrumentalizarla para sacar "rédito político".

Ayuso carga contra la política migratoria de Sánchez

Cuando salió a la luz el suceso este domingo, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, volvió a cargar contra la política migratoria del Gobierno central. "Cada día son menores más agresivos y llegan en peores condiciones. Y la respuesta del gobierno de Sánchez es multiplicar su llegada y desatenderse de ellos mientras nos insultan a los presidentes", escribió Ayuso en la red social X.

"A lo que se suman los cientos de miles de adultos que llegan por Bajaras cada año y los campamentos de Sánchez en Madrid", añadió la jefa del Ejecutivo regional, antes de cerrar afirmando que "¡No hay derecho!" y que "¡Ya está bien!".