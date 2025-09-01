A prisión por cortarle la yugular a un hombre en una discusión en un bar de Paiporta

La discusión entre dos hombres en un local de ocio nocturno de Paiporta se ha saldado con el ingreso en prisión provisional para el impulsor de la pelea, al que se le acusa de un delito de homicidio en grado de tentativa por presuntamente haber intentado matar al otro involucrado, con el que había iniciado una reyerta por un supuesto ataque de celos. Según ha podido confirmar este diario, el agresor es un hombre de 65 años de edad con antecedentes penales por violencia de género.

Los hechos se produjeron en la madrugada del sábado al domingo, cuando víctima y agresor se encontraban en el pub, que en ese momento estaba abarrotado de gente al tratarse del único local de ocio nocturno que ha vuelto a abrir en el municipio de l'Horta Sud desde la dana que arrasó la localidad el pasado 29 de octubre. Al parecer, en un momento de la noche ambos comenzaron a discutir por lo que, según apuntan algunos testigos, habría sido un ataque de celos.

Le atacó con una botella de cristal

En un momento de la pelea, el hombre que la inició cogió una botella de cristal y se abalanzó contra su víctima, clavándosela en el cuello y causándole heridas de gravedad en la yugular, donde le quedaron cristales clavados. Clientes y personal del local de ocio nocturno avisaron inmediatamente a los servicios de Emergencias y a la Policía Local de Paiporta, personándose rápidamente varias patrullas, además de efectivos de la Guardia Civil.

A su llegada, los agentes procedieron a la detención de un hombre de 51 años con antecedentes por violencia de género, quien en un inició alegó que el ataque se había producido en defensa propia. En este sentido, aseguraba que la víctima le había amenazado con un pincho. Sin embargo, tras realizar una exhaustiva inspección en el local y sus inmediaciones, los agentes no localizaron el arma con el que decía que había sido intimidado.

El herido se recupera en La Fe

Además, posteriormente pudieron conocer que había sido él quien había atacado al hombre, al que había asaltado acusándole de estar mirando a una mujer, según ha trascendido. La víctima, que huyó malherido del lugar dejando un rastro de sangre, fue encontrada en estado inconsciente a escasos metros del lugar de la agresión. Así, el personal sanitario lo evacuó de urgencia en una ambulancia al Hospital La Fe de València, donde permanece ingresado recuperándose de las lesiones.

Por su parte, el agresor fue detenido pasando posteriormente a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Torrent, quien acordaba finalmente su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el acusado como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa, según confirman fuentes municipales a este diario.