Un juzgado de Orihuela deja en libertad al mafioso irlandés John Gilligan, detenido por fabricar cocaína rosa

El conocido mafioso irlandés John Gilligan ha quedado en libertad tras abonar una fianza de 10.000 euros, según han confirmado a este diario fuentes cercanas al caso. Gilligan estaba en prisión desde finales del pasado mes de enero por un laboratorio de drogas sintéticas hallado en su domicilio en la zona de Orihuela Costa. Un total de ocho personas fueron arrestadas a principios de año en una operación llevada a cabo por la Policía Nacional, donde se desmanteló un laboratorio de fabricación de cocaína rosa (tusi) con capacidad para fabricar entre 300 y 600 kilos de estupefaciente.

Al menos otras dos personas arrestadas en esta operación ya habían sido puestas en libertad por los retrasos en los informes de pureza de la droga. El letrado Aitor Esteban Gallastegui, abogado defensor de Gilligan, ha conseguido que una vez que se han aportado las analíticas pendientes, el juzgado acuerde la libertad bajo fianza para el detenido. Las fuentes consultadas por este diario señalaron que el investigado aportó el viernes los 10.000 euros de la fianza y esa misma tarde salió en libertad. En total ha estado cerca de ocho meses en prisión preventiva tras el arresto.

Gilligan es un histórico capo de la mafia irlandesa que incluso ha llegado a aparecer en películas sobre la historia del crimen organizado en este país. Es el caso del filme sobre el asesinato de la periodista Veronica Guerin protagonizada por Cate Blanchett en 2003 y titulada con el nombre de la reportera. Gilligan, de 72 años, fue absuelto de este crimen cometido en junio de 1996 y llevaba años afincado en la comarca de la Vega Baja. En su domicilio de Torrevieja fue intervenido un revólver similar al usado en el asesinato de la reportera, por el que uno de los autores materiales cumple la pena de cadena perpetua en Irlanda. En septiembre de 2023, Gilligan fue condenado a penas leves como presunto responsable de una red de drogas y somníferos enviados mediante paquetes postales desde la Vega Baja a Irlanda.

La Policía volvió a detenerlo en enero este año, tras una investigación en la que se comprobaron numerosos cambios de domicilio de los presuntos integrantes de la banda entre las localidades de Murcia y Alicante. Mudanzas que podrían obedecer a intentos de dificultar su localización. Finalmente, se desmanteló un laboratorio casero de drogas dedicado a la producción de cocaína rosa a gran escala, así como otros tipos de droga. Precisamente, las Fuerzas de Seguridad habían detectado un incremento del consumo de estas sustancias en las zonas de ocio de Murcia. El laboratorio clandestino se encontraba en un chalé de Orihuela Costa. En días posteriores se llevaron a cabo otros registros en la pedanía murciana de La Alberca donde se encontraron otras cantidades de esta droga.

La National Crimen Agency (NCA) del Reino Unido logró identificar a un clan familiar de origen macedonio que actuaría bajo las órdenes de Gilligan para la fabricación y distribución de manera sistemática distintos tipos de sustancias estupefacientes en Murcia.

Sustancias halladas

Además de la droga incautada, la Policía localizó maquinaria para la producción de droga, así como un revolver oculto entre unos ladrillos de la finca, así como numerosos teléfonos móviles. En el registro en casa del sospechoso se localizaron más de 16 kilos de tusi, dos kilos y medio de cocaína, 640 litros de productos químicos legales que son usados para la fabricación de drogas, 93,5 kilos de sustancias de corte para elaborar otras drogas sintéticas y un bidón de metilamina, productos clave en la fabricación de metanfetamina, altamente inflamable y tóxica.

El tusi (o “cocaína rosa”) es una droga de diseño sin composición fija. Suele mezclar MDMA, ketamina, cafeína, lidocaína y, en ocasiones, pequeñas cantidades de 2C-B. Al no existir una fórmula única, porque cada laboratorio clandestino mezcla diferentes sustancias, los efectos que producen pueden variar mucho y ser imprevisibles. Entre ellos, problemas cardiovasculares, neurológicos, psiquiátricos o digestivos.