La policía inspecciona con un dron la calle y el entorno de la vivienda para comprobar si el autor de los disparos está en el interior

Alerta máxima en Alfafar tras el tiroteo registrado anoche. Varias patrullas de la Guardia Civil y Policía Local mantienen un férreo control de seguridad alrededor de la vivienda hasta que comprueben si el autor de los disparos está o no atrincherado en el interior.

Los agentes están usando un dron para sobrevolar la zona y captar imágenes de alta calidad desde diferentes ángulos para poder determinar si el agresor está o no en el interior del inmueble ocupado y poder tomar las medidas oportunas en caso de que el autor de los disparos sigua dentro. Efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la Guardia Civil se encuentran en la zona desde primera hora a la espera de la orden de registro para desalojar a los okupas. Mientras, están sobrevolando la vivienda con un dron para realizar una primera inspección ocular de la casa.

José Manuel López

Los miembros de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la Guardia Civil esperan, de momento, la orden judicial y la autorización del juez de registro para entrar en el inmueble y desalojar a los okupas.

Segundo tiroteo en una semana

El tiroteo de anoche ha vuelto a sembrar el terror entre los vecinos y vecinas de un municipio de l'Horta Sud, cuando todavía no ha pasado ni una semana desde que un hombre fuera matado a tiros en su casa de Alaquàs. En esta ocasión los disparos se han producido en Alfafar, donde un hombre de 33 años resultó herido de gravedad en la medianoche de este lunes tras recibir varios balazos de arma de fuego.