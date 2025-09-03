Arde una nave industrial junto a la A-3

Un incendio ha generado esta mañana una gran columna de humo visible desde varios kilómetros de distancia. El fuego, cuyas causas aún se desconoce, permanece activo a las 9.50 horas y afecta a una nave industrial en el polígono industrial de Quart de Poblet.

El siniestro se localiza junto a la autovía A-3, más o menos a la altura del Centro Comercial Bonaire, según indican testigos presenciales.

Policía Local y el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia están en el lugar.