ÚLTIMA HORA
Arde una nave industrial junto a la A-3
El fuego, que sigue activo, se localiza frente al Centro Comercial Bonaire
València
Un incendio ha generado esta mañana una gran columna de humo visible desde varios kilómetros de distancia. El fuego, cuyas causas aún se desconoce, permanece activo a las 9.50 horas y afecta a una nave industrial en el polígono industrial de Quart de Poblet.
El siniestro se localiza junto a la autovía A-3, más o menos a la altura del Centro Comercial Bonaire, según indican testigos presenciales.
Policía Local y el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia están en el lugar.
