Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Arde una nave industrial junto a la A-3

El fuego, que sigue activo, se localiza frente al Centro Comercial Bonaire

El incendio, visto desde la A-3.

El incendio, visto desde la A-3. / I. R.

Marga Vázquez

Íñigo Roy

València

Un incendio ha generado esta mañana una gran columna de humo visible desde varios kilómetros de distancia. El fuego, cuyas causas aún se desconoce, permanece activo a las 9.50 horas y afecta a una nave industrial en el polígono industrial de Quart de Poblet.

El siniestro se localiza junto a la autovía A-3, más o menos a la altura del Centro Comercial Bonaire, según indican testigos presenciales.

Policía Local y el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia están en el lugar.

Imagen de la gran columna de humo provocada por el incendio de hoy junto a la A-3.

Imagen de la gran columna de humo provocada por el incendio de hoy junto a la A-3. / Levante-EMV

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents