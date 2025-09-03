Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detenido un hombre por atropellar intencionadamente a un ciclista en València

Los hechos ocurrieron el domingo, sobre las 7.00 horas, entre las calles José Ballester Gozalvo y Séquia de la Cadena de València

Imagen de archivo de la Policía Local de València

Imagen de archivo de la Policía Local de València / Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

València

Agentes de la Policía Local de València han detenido a un hombre por presuntamente atropellar intencionadamente a un ciclista tras una discusión entre ambos en el 'cap i casal'.

Los hechos ocurrieron el domingo, sobre las 7.00 horas, entre las calles José Ballester Gozalvo y Séquia de la Cadena de València, cuando se produjo una discusión entre un hombre que conducía un coche y un ciclista. Tras la discusión entre ambos, el conductor del coche se puso en contacto con la Policía Local, afirmando que había sido agredido por el ciclista.

Sin embargo, a la llegada de la patrulla al lugar de los hechos, testigos afirmaron a los agentes que el conductor del vehículo había atropellado intencionadamente al ciclista. Por estos hechos, el varón fue detenido.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents