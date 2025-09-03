Detenido un hombre por atropellar intencionadamente a un ciclista en València
Los hechos ocurrieron el domingo, sobre las 7.00 horas, entre las calles José Ballester Gozalvo y Séquia de la Cadena de València
Agentes de la Policía Local de València han detenido a un hombre por presuntamente atropellar intencionadamente a un ciclista tras una discusión entre ambos en el 'cap i casal'.
Los hechos ocurrieron el domingo, sobre las 7.00 horas, entre las calles José Ballester Gozalvo y Séquia de la Cadena de València, cuando se produjo una discusión entre un hombre que conducía un coche y un ciclista. Tras la discusión entre ambos, el conductor del coche se puso en contacto con la Policía Local, afirmando que había sido agredido por el ciclista.
Sin embargo, a la llegada de la patrulla al lugar de los hechos, testigos afirmaron a los agentes que el conductor del vehículo había atropellado intencionadamente al ciclista. Por estos hechos, el varón fue detenido.
