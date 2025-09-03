Detenidos un guardia civil y un familiar del piloto Marc Márquez por un asesinato en 2022 en Lleida

El juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Solsona instruye un caso de asesinato al contrabandista Joan Coromina Estany, de 61 años, que tuvo lugar en el 2022 y por el que este martes por la mañana se han practicado tres detenciones en distintos puntos de Cataluña, según han confirmado los Mossos a este diario. Tal y como avanza El Mundo, se trataría de un tío de los hermanos Marc y Àlex Márquez, un comandante de la Guardia Civil en la reserva y el responsable de un taller mecánico en Lleida.

El asesinato tuvo lugar en 2022 en un terreno rural de Baronia de Rialb, donde Coromina se encontraba paseando cuando fue abatido presuntamente por un sicario contratado por el grupo criminal del que formaría parte el familiar de los pilotos de motociclismo.

Desde el primer momento, la policía valoró la posibilidad de que se tratara de una revancha o de un caso relacionado con las maniobras empresariales de Coromines, que movía grandes cantidades de dinero ya quien las autoridades policiales hacía tiempo que tenían en el punto de mira por sus actividades ilegales con el contrabando, según 'El Mundo'.

El proyectil que le quitó la vida fue durante años la única pista que tenía la policía, explica 'El Mundo' en el citado artículo. Tres años y medio después de un trabajo de investigación a partir de testigos y cribado a través de las antenas de telefonía móvil, los agentes han detenido este martes a tres hombres como principales implicados en el asesinato. Según informa 'El Mundo', el familiar de Márquez, vecino de Cervera (Lleida), era considerado como la persona más cercana al fallecimiento de los tres detenidos.